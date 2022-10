Email it

Sao Paulo. El diablo surgió ayer como un nuevo problema para los dos candidatos a la Presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, en momentos en los que el tema religioso ha ganado peso en la campaña electoral.



El expresidente Lula, candidato más votado el pasado domingo en la primera vuelta de las elecciones, se vio obligado a desmentir noticias falsas que lo acusan de tener “un pacto con el diablo” y a reiterar que es cristiano y cree en Dios.



“Lula no tiene pacto ni jamás conversó con el diablo”, afirma un mensaje publicado en las redes sociales del líder progresista después de que se difundieran noticias falsas en ese sentido, promovidas por grupos favorables a Bolsonaro.



La religión ha entrado en la campaña principalmente debido a Bolsonaro, quien ha construido una fuerte base de apoyo entre los evangélicos, que constituyen cerca de un 30 % del electorado, gracias a un discurso centrado en la defensa de los valores cristianos y conservadores.



El líder de la ultraderecha también ha acusado varias veces a Lula de pretender clausurar iglesias si recupera el poder, algo que ha sido desmentido en reiteradas ocasiones por parte del expresidente.



Más tarde, Lula hizo un nuevo gesto a los religiosos al recibir en el cuartel general de su campaña a un grupo de padres franciscanos este martes, día de San Francisco de Asís.



Después de recibir la bendición de los frailes, el líder progresista recalcó que no le gusta hacer política con la religión, porque entiende que “la fe es una cosa muy sagrada”.



Asimismo, elogió al papa Francisco, del que dijo que tiene “un coraje ejemplar” por pronunciarse sobre “todos los asuntos”, desde la etapa que el exgobernante pasó en prisión hasta la guerra en Ucrania. “Él no tiene miedo de defender a las personas”, indicó Lula sobre el sumo pontífice.



Los masones y Bolsonaro



El propio Bolsonaro ha sido centro de un enorme alboroto en las redes sociales entre los bolsonaristas, con un video antiguo, al parecer de 2018, en el que aparece pronunciando un discurso en un templo masónico.



En el altar en que Bolsonaro habla, se ven imágenes y símbolos propios de la masonería, que los católicos y los evangélicos suelen asociar con Satanás.



Muchos de los que comentaron las imágenes dijeron haber apoyado y votado por Bolsonaro por sus creencias religiosas, pero expresaron su sorpresa con el video, al punto de lanzar la etiqueta “quedecepción” para manifestar su disgusto. Lula y Bolsonaro se disputarán la Presidencia en una segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 30 de octubre.