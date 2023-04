Las autoridades se preparan para prevenir incidentes durante el asueto que se extenderá hasta el domingo

Hace años los días de Semana Santa eran de exclusiva reflexión, pero a medida que cambian las generaciones las actividades de recreación se suman al asueto en el que se reseñan los últimos momentos de vida de Jesucristo.



Jóvenes como Alberto Méndez aprovechan el feriado para acudir a playas y balnearios por las altas temperaturas que se registran en esos días, que suelen ser producto de un periodo de sequía estacional que se ha vuelto una constante en los meses de marzo y abril que es cuando se conmemora el feriado.



Sin embargo, señores como Rafa Santana aún conservan las enseñanzas aprendidas de pequeños, de que la comunión con Dios debe primar en este tiempo.



“Cambiaron la tradición (…), antes era solo para estar en casa tranquilo, pero ahora la gente lo coge para fiestas”, expresó.



Declaró que por costumbre antes ni siquiera cocinaban el Viernes Santo y la música alta estaba prohibida, por el luto que se guardaba por la muerte de Jesucristo.



Aunque afirmó que la conmemoración religiosa ya no es la misma, el originario de La Romana indicó que el compartir entre familias debe seguir siendo prioridad, por lo que este año al igual que en los anteriores en su casa no faltarán las tradicionales habichuelas con dulce en la mesa.



Santana, que no tiene pensado salir de su residencia en estos días, instó a los que lo harán a que eviten los excesos para que no sean víctimas de los accidentes de tránsito.



Lo mismo hizo María Serrano, que llamó a quienes se desplazarán por gran parte del territorio a conducir con moderación en las vías.



La señora practicante de la religión católica, aprovechará el feriado para asistir a misa y participar en los vía crucis y otros actos que realice la iglesia.



Sonia José también acudirá al templo religioso del que forma parte como lo hace usualmente, pero además compartirá en la tranquilidad de su hogar con allegados para no estar dentro de las estadísticas negativas del asueto.



“Les recomiendo no salir, porque si no estamos en Semana Santa y pasan muchas cosas, imagínense en estos días cuando hay demasiado peligro”, indicó.



Otros de los que prefieren quedarse en un lugar tranquilo en familia es Felipe Bello, por el saldo de muertes que deja la Semana Mayor.



“Antes era más pacífico, la gente tenía cierto respeto en no hacer ciertas actividades en las calles como beber y esas cosas, pero ahora es diferente”, expuso el joven, que a la vez lamentó la cantidad de personas que pierden la vida en accidentes pero también en ahogamientos.



Al igual que los demás, Bello considera que la semana tiene que ser de reflexión, sobre todo por las perversidades que se viven en el mundo.



Planes de prevención



El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estará participando en el tradicional operativo preventivo de Semana Santa que dirige el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), interviniendo las zonas del país que para el asueto tienen mayor impacto de accidentabilidad.



El titular de la entidad, Hugo Beras, informó ayer que el plan estratégico que ejecutarán junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), se implementará desde el miércoles cinco hasta el domingo nueve de abril en Boca Chica, Las Terrenas, Cabarete, Jarabacoa, en el Cruce de Ocoa y en el de Los Pilones.



Pero también declaró que estarán prestando asistencia en las autopistas Duarte, Las Américas y Seis de Noviembre, además de en las carreteras Sánchez, Mella, Gregorio Luperón y Enriquillo, así como en la Autovía del Este, la Autopista del Coral y la del Nordeste.



Beras señaló que con el operativo tendrán a disposición de la población todas las grúas del programa Parquéate Bien y 20 camionetas, para garantizar la seguridad en las carreteras.



Asimismo, dijo que contarán con la participación de al menos 80 miembros de la institución que en colaboración con los cuatro mil agentes de la Digesset que estarán en las calles, trabajarán para viabilizar el tránsito.



“Estaremos trabajando de manera puntual (…), para que la gente pueda tener una experiencia más agradable pero con todos los elementos de seguridad y con un flujo que pueda no ocasionar taponamientos”, expresó.



De su lado, el director de la Digesett, Antonio Guzmán Peralta, destacó que garantizarán la seguridad vial en todo el territorio nacional para minimizar los fallecidos por accidentes de tránsito.



Agregó que los equipos y el personal del Intrant reforzarán todos los puntos críticos y las vías troncales del país donde se desplazan cientos de vacacionistas para la Semana Mayor.



Ambos funcionarios llamaron a la población a tener prudencia durante el feriado para evitar eventualidades.



Otras de las instituciones que prestarán servicios en el operativo Conciencia por la Vida del COE, son el Ministerio de Defensa, Salud Pública y la Defensa Civil, que colaborarán con la habilitación de 3 mil 237 puestos de socorro, 570 ambulancias, 252 unidades de respuesta inmediata, 16 dispositivos de protección y asistencia vial, 19 embarcaciones, tres helicópteros, 10 centros de atención pre-hospitalaria, dos hospitales móviles, y 21 centros para la ubicación y atención de niños extraviados.

Hospitales preparados para dar atenciones

Todas las salas de urgencias de los hospitales de la red pública están listas para asistir las posibles eventualidades que se puedan presentar durante el asueto. La información la ofreció el Servicio Nacional de Salud (SNS), cuyo titular, Mario Lama, en nota de prensa dijo que activaron los comités de emergencias y desastres en el nivel central, así como en los regionales y en los centros hospitalarios.



Además, señaló que se incrementó el personal sanitario que prestará servicios en las emergencias, se habilitaron nuevas camas y que abastecieron con medicamentos e insumos los hospitales, sobre todo el Darío Contreras, el Ney Arias Lora y el profesor Juan Bosch de La Vega, porque son de especialidad traumatológica. Asimismo, declaró que los centros asistenciales cuentan con disponibilidad de camas, quirófanos, sangre y los equipos necesarios para dar respuesta a la demanda de pacientes que suele aumentar en la Semana Santa.

Reacciones