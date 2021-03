El país se acerca a un millón de vacunados contra la covid-19

Pide a la población no descuidar medidas sanitarias en asueto Semana Santa para evitar repunte de casos de coronavirus

A 42 días de haber iniciado el Plan Nacional de Vacunación que tiene como uno de sus objetivos, reducir la mortalidad y el contagio de la enfermedad del coronavirus, en el país ya se han vacunado contra la nueva patología 910 mil 869 personas.

Del total de inoculados, 54 mil 395 se han colocado la segunda dosis del biológico. La información fue compartida por el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, en entrevista especial para elCaribe. “Con este millón de vacunados que vamos a tener en un día o dos, hablamos de un 10 % de la vacunación”, indicó el funcionario al destacar los avances de las jornadas de inoculación.

El programa presentado por las autoridades, el pasado 15 de febrero, contempla terminar la primera fase en el mes de abril con 1.5 millones de personas vacunadas. Al ser abordado por el director del periódico elCaribe, Osvaldo Santana, sobre la entrega de los próximos lotes de vacunas contra la covid-19, el galeno dijo desconocer la fecha exacta en que llegará el cargamento con el preparado. No obstante, afirmó que en los próximos días el país estará recibiendo un millón de vacunas desde la República Popular China para beneficiar a otro grupo etario, que abarca a los adultos de 60 a 65 años.

En la víspera del asueto de Semana Santa, el ministro de Salud Pública exhortó a la población a no descuidar las medidas sanitarias dispuestas a los fines de evitar nuevos contagios de covid-19. “Haremos todos los controles posibles, pero al final dependerá de la responsabilidad individual de cada uno. Tienen que ayudarnos a mantener la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos” insistió.

Más del 25 % de los dominicanos le ha dado covid

El especialista de la salud indicó que los médicos e inspectores que trabajan de cerca con el diagnóstico y tratamiento del covid-19 estarán incorporados al cuerpo preventivo dispuesto en puntos estratégicos del país. Advirtió a la población vacunada que no está exenta de contagiarse con nuevas variantes del coronavirus.

Recordó que dos semanas después de la segunda dosis es que empiezan a producirse los anticuerpos, los cuales se elevan dos o tres meses posteriores a la inyección. En ese orden, informó que según las estimaciones de las autoridades de salud en el país, alrededor de un 25 % de la población dominicana ha tenido covid.

53 % de hospitales intervenidos tiene vicios de construcción

El ministro de Salud Pública reveló que el 53 % de los hospitales y el 63 % de los centros de diagnósticos de atención primaria intervenidos en el pasado gobierno presentan daños estructurales.

Rivera hace referencia a los 56 hospitales y 50 centros de diagnósticos intervenidos por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). El galeno precisó que la evaluación está contenida en un diagnóstico sobre el estado de infraestructura hospitalaria elaborado por el Sistema Nacional de Salud y confirmado en un estudio interno que el ministerio hizo a través de sus direcciones provinciales.

“Hay un 63 % de los centros de diagnósticos de atención en malas condiciones físicas estructurales. Si tienen filtraciones, quiere decir que los equipos se van a dañar. Hay equipos que nunca se abrieron como las unidades de fisiatría, están paralizados”, sostuvo.

Puntualizó que la situación se evidencia en centros de salud ubicados en localidades como Dajabón, San Juan, Esperanza entre otros que ha constatado personalmente.

En su participación en la entrevista especial para elCaribe, el funcionario cuestionó la intervención simultánea de los recintos hospitalarios. “Cómo intervenir tantos hospitales al mismo tiempo y no hacer un cronograma de entrega. Cuando suspendo 56 hospitales suspendí también el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de esa población, también interrumpo los medicamentos y la atención de urgencia de esos pacientes”, declaró.

Asimismo, deploró que por consecuencia de esta situación, muchos pacientes tuvieron que movilizarse a otros hospitales, donde se generaron nuevos expedientes. “Fue bien dramático”, agregó.

El funcionario enfatizó en que la estructura física por sí sola no garantiza un eficiente servicio de salud. “Se entregaron los centros de diagnósticos, pero si no funciona el equipo rayos X o el laboratorio para un examen o los sonógrafos, ¿se puede decir que está entregado?, se pregunta.

El doctor entiende que la inversión también debe ir enfocada en el sostenimiento de los equipos de alta resolución.

Rivera, quien se desempeñó como director del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en el período 2000-2004, deploró que el centro tenga siete años de ser intervenido y que todavía no se cuente en la lista de recintos entregados. En ese sentido, resaltó que la meta es completar la entrega de los hospitales intervenidos antes de diciembre.

No obstante, destacó que lo más importante en salud, no es el edificio, sino el recurso humano y la especialización del mismo. En el caso particular del hospital Cabral y Báez, en Santiago, dijo que falta por completar el equipo médico para la sala de hemodinamia de cateterismo cardíaco. “Dijeron que estaban terminados, pero no lo están” sostuvo al hacer referencia al hospital de Bonao, del cual dijo debe ser habilitado y acreditado.

Vacunación no se detendrá en asueto

Unos 803 centros de vacunación, diseminados en todo el territorio nacional, continúan desarrollando el proceso de vacunación contra la COVID-19. El titular del organismo de Salud exhortó a quienes tienen pautada su segunda dosis, aplicarla en la fecha establecida en su tarjeta de vacunación, sin importar que sea día no laborable por el asueto de Semana Santa. Además, llamó al personal docente y militar a recibir la primera dosis anticovid como coordinaron las autoridades. El ministro de Salud sostuvo que la Semana Santa será un desafío para la población en general, para mantener bajo control la propagación de la covid-19, tras señalar que es responsabilidad de todos evitar que en el país pueda presentarse un rebrote. El funcionario exhortó a respetar las disposiciones del Poder Ejecutivo acerca de la prohibición de expendio de alcohol y las medidas sanitarias.

Estos son los servicios de salud que se priorizarán

En respuesta a la pregunta si es suficiente la infraestructura hospitalaria existente, dijo que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene un marcado interés en fortalecer los servicios de oncológica y traumatología. “Adolecemos de unidades de traumas, materno infantil y oncológicas, aparte de que tenemos el compromiso de terminar los hospitales”, expuso en la entrevista, la cual contó con la presencia de Fernando Ureña, viceministro coordinador de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud y Robinson Santos, director del Gabinete del Ministerio de Salud Pública. Rivera añadió que el mandatario tiene muy claro el concepto y la importancia de la unidad materno infantil.

Puso el ejemplo del hospital municipal de San José de las Matas, el cual será convertido en un centro materno infantil. En este municipio se iniciaron los trabajos para la construcción de un nuevo hospital , que contará con una unidad de cuidados intensivos. En ese orden, destacó el interés del Gobierno central de construir un nuevo hospital en Puerto Plata, dada la necesidad de contar con una unidad de traumas para atender accidentados del área. “Se quiere que existan unidades modernas, rápidas para mejorar la calidad de vida de las personas que están en esas zonas”, dijo.

En la entrevista participaron los ejecutivos de elCaribe Héctor Marte, jefe de Redacción; y Héctor Linares, subdirector.