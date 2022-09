El miembro del Comité Político y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) , José Dantés Díaz, precisó que el comunicado del Pleno de la Junta Central Electoral no cuestiona ni obstaculiza la consulta ciudadana que se organiza para realizarse el 16 de octubre.



“El comunicado simplemente recuerda a la sociedad dominicana que dicha consulta no limita los derechos de todo aquel quien quiera inscribir sus aspiraciones en los plazos que ordenan las leyes electorales”, explicó Dantés Díaz.



Dijo que la JCE lo que hace es un llamado a la prudencia a la comunidad de partidos políticos para que se observe el mandato de las leyes electorales.



“En el caso del Partido de la Liberación Dominicana el respeto a los preceptos de la Ley de Partidos y del Régimen Electoral es lo que se ha hecho siempre”, apuntó Dantés Díaz.



Explicó, como lo cita la Junta Central Electoral en su comunicado, que el proceso de Consulta ciudadana es una iniciativa con el propósito de determinar el nivel de simpatía de las y los seis aspirantes a la candidatura presidencial. Es una actividad consultiva y no constituye un proceso de elección. “Estamos claros de que esto es un proceso que no tiene una vinculación jurídica y que, tal y como dice la Junta Central Electoral eso no exime que otros miembros luego quieran participar en el Congreso Elector en las fechas que la ley manda para la escogencia de precandidatos a la presidencia” dijo. Explicó que la dirección del PLD entendió que, para fines de lo que son los objetivos de la organización partidaria, era conveniente realizar una medición en la ciudadanía en el año en curso de los niveles de simpatías de los seis dirigentes.