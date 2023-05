Email it

El diputado y aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, manifestó ayer que, desde que se fundó en 2002, ese municipio es un “caos” en el tránsito, en la delincuencia, la recogida de basura y el robo e irrespeto a las áreas verdes protegidas.



Expresó que todo lo anterior es razón por la que considera que esa ciudad necesita un buen gerente.



Durante una entrevista en Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 de la mañana, por CDN, canal 37, el dirigente perremeísta explicó sus propuestas que tiene para resolver el flagelo de la delincuencia y otros males que afectan a los munícipes de Santo Domingo Oeste, en caso de ser favorecido con el voto mayoritario de los ciudadanos en los comicios del 2024.



“Nuestra propuesta de seguridad consiste en contratar jóvenes para la Policía Municipal; poner centros de monitoreo y cámaras de vigilancia en las zonas donde hay más incidencia de la delincuencia, así como hacerles canchas deportivas a los jóvenes, para que puedan dispersar la mente y dedicarse a otras cosas que no sean los vicios”, expuso.



Asimismo, planteó que una gestión suya se ocuparía de organizar el tránsito, recuperar las áreas verdes, construir escuelas técnicas-laborales, además de aplicar la ley que establece el 4% para la juventud y género, cuyos objetivos que, según dice, son factibles.



Báez indicó que Santo Domingo Oeste recibe 55 millones de pesos mensuales, razón por la que considera que los problemas de ese municipio no son por falta de dinero, sino por la mala gerencia de la actual y pasadas administraciones.



Desalojo de comerciantes en Pintura



El precandidato a alcalde por el oficialista PRD favorece el desalojo y reubicación de los comerciantes que tienen casetas en las aceras del sector conocido como Pintura, pese al costo político que esta decisión podría acarrear.



“Lo que hay en las aceras de Pintura son unas casetas con aire acondicionado de unos sindicalistas que, quizás, no votarían por mí, porque digo que hay que quitarlas. Pero, entiendo que primero el orden y la ciudadanía, luego el que dice que debe estar ahí porque es padre de familia. Pero tú estás perjudicando a cientos de personas, vamos a reubicarte, vamos a ponerte en otro lugar y vamos a facilitar que haya orden, que tú vivas en un municipio ordenado y cuidado”, detalló. Elías Báez expresó que decidió abandonar el Congreso Nacional para aspirar a la Alcaldía del municuipio Santo Domingo Oeste.

Alcalde que se porta mal pierde el poder

Al responder la pregunta de cómo piensa ganarle la candidatura al exalcalde Francisco Peña y al actual incumbente José Andújar, dijo que es fácil ganarle al que hace un mal trabajo, y seguidamente señaló que existen múltiples ejemplos de alcaldes que se portaron mal y les quitaron el poder.



“Si usted hizo un mal trabajo, es fácil ganarle. O sea, tenemos ejemplos de los alcaldes que se han portado mal y no repiten”, argumentó.