Este 1 de diciembre de 2023 inició el periodo de gracia navideña para que dominicanos residentes en el exterior puedan traer regalos a sus familiares exonerados de pagos.



La información la dio a conocer el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, quien además indicó que el tope del valor de los artículos a exonerar será de USD$4,000, y que esta gracia culminará el 15 de enero de 2024.



El periodo total para esta gracia es de 45 días, tiempo correspondiente a la época navideña y sólo se podría traer no más de tres artículos del mismo tipo.



“Se trata de los dominicanos residentes en el exterior que traigan artículos por debajo de 4 mil dólares por familia, sin el pago de arancel”, dijo Sanz Lovatón, durante el encendido del árbol de Navidad de Aduanas.



Sostuvo que esta medida corresponde a la visión que comparte el Gobierno, sobre retribuyan parte de los grandes aportes que hacen a su país los dominicanos residentes en el exterior, quienes solo en los primero siete meses de 2023, realizaron envíos de remesas al país por más de US$5,900.0 millones.



La facilidad, aplica tanto para los dominicanos que ingresen al país por vía aérea, como por la marítima, siempre que el valor FOB de los bienes transportados no sea superior al monto establecido ni en cantidades comerciales.



Para acogerse a esta disposición, las personas residentes en el exterior, consignatarias de envíos, deberán presentarse a las administraciones aduaneras (colecturías) correspondientes, con su pasaporte, facturas de compras, pase de abordar que demuestre que tienen más de seis meses sin ingresar al país.



Los residentes en el exterior que apliquen deberán de tener al menos seis meses sin haber visitado el país. Asimismo, si los artículos no vienen con el pasajero, podrán ser enviados al país por empresas de correo expreso o consolidadores de carga.