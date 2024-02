Empresarios y políticos reaccionan a la rendición de cuentas del presidente

El sector empresarial valoró de manera positiva y certera el discurso de rendición de cuentas del Presidente de la República, Luis Abinader, mientras la oposición política le resta credibilidad a lo dicho por el mandatario.



La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) valoró positivamente el discurso en el cual destacó el impacto significativo que el sector de zonas francas tiene en el país.



“Es un honor que nuestro presidente tome en cuenta y destaque el rol vital que nuestras zonas francas juegan en el desarrollo económico y social nacional, lo cual refleja un compromiso firme con el fortalecimiento y crecimiento de este sector estratégico. Por esto es primordial proteger y fortalecer el marco legal del sector, debido a que este aspecto es esencial para garantizar su buen funcionamiento y su continuo desarrollo en beneficio del país y de todos los actores involucrados”, afirmó Luis José Bonilla Bojos, presidente de Adozona.



En ese sentido, reafirmó su compromiso de seguir trabajando en conjunto con el Gobierno y otros actores relevantes, para continuar el impulso del desarrollo y la competitividad del sector de zonas francas en la República Dominicana.



El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Leonel Castellanos Duarte, consideró que de cara al crecimiento y dinamismo que muestra la economía nacional, el próximo paso sería entonces abrir una Mesa de Trabajo en cuya instancia se discutan y definan las reformas estructurales prioritarias y resultan inaplazables.



“Todos sabemos que en la agenda nacional hay reformas concretas que son impostergables, tales como las de los ámbitos económico, social e institucional, por ende, su análisis e impacto es más efectivo si se ejecuta con un desempeño macro favorable y no en condiciones críticas; y por supuesto, involucrando a la clase política del país a fin de llegar a un consenso general de compromiso, antes de conocer los resultados del torneo electoral presidencial y congresual”, enfatizó.



El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih), Euri Andújar, consideró que el discurso ante la Asamblea Nacional, irradia certidumbre a los sectores productivos del país que se sentirán impulsados a seguir fomentando la iniciativa privada e inversión de capital.



Dijo que, indudablemente, la estabilidad macroeconómica exhibida de los últimos años, permite que el clima de negocios propicie un entorno en el que las empresas e industrias puedan seguir aportando al crecimiento económico de la nación.



En cuanto a la generación eléctrica, observó que el mandatario no refirió la posibilidad de un plan para la sostenibilidad para las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).



Políticos de oposición



El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, afirmó que Abinader, torció la realidad, burlándose de la inteligencia de la gente.



“A pesar de las afirmaciones de reducción de la pobreza, la realidad muestra que una gran parte de la población aún enfrenta dificultades significativas para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación. El ingreso de los dominicanos no les da ni para cubrir el 70% de la canasta básica familiar y producto de eso se endeudan para comer, o peor aún, tienen que saltarse una o dos comidas”, escribió en su cuenta de la red social X Leonel Fernández.



“Le pedimos al mandatario que deje las fábulas; que hable menos y haga más por todos los dominicanos”, concluyó su escrito.



Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), afirmó: “La demagogia y falsas estadísticas caracterizaron la rendición de cuentas del gobernante”.



“En términos generales, el presidente cumple con la formalidad constitucional, pero, en el fondo, su contenido está totalmente divorciado de la realidad que vive la gente”, sostuvo al señalar que no es posible comparar al país o el gobierno que el mandatario recibió en el 2020 con la situación que ahora afronta la gente.



El candidato presidencial del Partido Patria para Todos y la Unidad Democrática y de Izquierda, doctor Fulgencio Severino, manifestó que el discurso del presidente manifiesta la concepción de la élite política y económica del país sobre el bienestar y el desarrollo que considera que todo está bien cuando aumentan sus riquezas y desconocen la realidad del pueblo.



¿Cómo puede un gobernante sentirse satisfecho cuando en sus argumentos dice que el 23% de la población, equivalente a más de 2 millones de personas tiene pobreza monetaria, y el 20% de las personas que trabajan reciben ingresos que no les permiten comprar ni siquiera los alimentos? se preguntó



La candidata presidencial del Frente Amplio, profesora María Teresa Cabrera, dijo que el discurso deja sin saber cómo avanza el país en materia de desarrollo humano, y aseguró que ese es el gran déficit de la presentación de rendición de cuentas del presidente.



Precisó que es compresible que los organismos internacionales lleven al presidente a concluir que “Somos ejemplo de éxito”; sin embargo, enfatizó que esas “excelentes cifras macroeconómicas” se exhiben en el país desde hace décadas, pero que al mismo tiempo continúa la reproducción de la pobreza y la desigualdad.



“El discurso del presidente no hace referencia a la injusta estructura tributaria existente en el país, en virtud de la cual los grandes empresarios y ricos del país pagan muy pocos impuestos mientras los más pobres los pagan por todos los ingresos que reciben, que son poquísimo. Esta situación es peor si se consideran las exoneraciones por parte del Estado, que se calculan en más de 400 mil millones, sin la evasión” aseveró.

Reacciones

Nos dijo que el salario mínimo en la RD era el séptimo de América Latina, pero según Bloomberg somos el tercer país con los salarios más bajos”

Leonel Fernández

Presidente FP Volvió a tomar el Congreso Nacional para convertirlo en un triste escenario de un discurso plagado de datos imprecisos y falsos”

Miguel Vargas

Presidente PRD

Reacciones

En pocas palabras, las élites económicas están muy bien y a los pobres se los está llevando el mismo demonio”

Fulgencio Severino

Patria para todos

No hace referencia a la injusta estructura tributaria existente en el país, en virtud de la cual los grandes empresarios y ricos pagan muy pocos impuestos”

María Teresa Cabrera

Frente Amplio

Es primordial proteger y fortalecer el marco legal del sector, ya que es esencial para garantizar su buen funcionamiento y su continuo desarrollo”

Luis José Bonilla Bojos

Presidente Adozona