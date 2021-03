Empresario Manuel Estrella dicta conferencia durante graduación Universidad Católica del Cibao

La Vega. – La Universidad Católica del Cibao (UCATECI), celebró su Septuagésima Primera Graduación Ordinaria (3ra Graduación Virtual), donde el orador invitado de la ceremonia fue el ingeniero Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella.

"Voy a recomendarles tres cosas, y soy reiterativo recomendándolas, porque en mi caso han contribuido en lo poco o lo mucho que me haya podido desarrollar como profesional y empresario" indicó Estrella.

"Primero: participen. No se queden fuera del juego. Recuerden que lo importante no es lo que se sabe, sino lo que se hace. Ustedes serán evaluados, no solo por sus conocimientos académicos, sino por su capacidad de participación", dijo.

Estrella expresó que cada vez más, las empresas prefieren evaluar técnicos, ejecutivos, empleados, por su capacidad de participación, porque eso da una medida de su capacidad de integrarse al grupo.

"Es importante si ustedes cantan en el coro, si juegan un deporte, si pertenecen a alguna organización. Su capacidad

de participación es una muestra de su inteligencia emocional, que se define como la capacidad de responder apropiadamente a los estímulos. Por eso les digo, vayan al terreno de juego, no se queden en las gradas. Las cosas te pasan cuando estás jugando,

no cuando estás viendo el juego. No importa en qué equipo te encuentres, lo importante es participar, analizar el juego, aprender a jugar con las reglas, aprender a desenvolverte entre tus compañeros, aprender a diferenciar entre aliados y contrarios, aprender a luchar y a no darse por vencido" indicó.

"Segundo consejo: tengan hambre. Hambre de trabajar más, hambre de querer más, hambre de construir más, hambre de servir más. Nunca dejen de tener hambre de prepararse, hambre de ser mejores, hambre de hacer cosas, hambre de crecer. Manténganse hambrientos de vivir en un mundo más justo. Como nos dijo Jesucristo, desde las montañas de Galilea, en el famoso Sermón de las Bienaventuranzas: “Tengan hambre y sed de justicia”, y no dejen nunca de tener hambre".

1 de 6

Finalmente el empresario aconsejó a los nuevos profesionales no tener miedo. "Queridos graduandos que hoy miran al futuro, “no tengáis miedo”, como dijo Juan Pablo II en su libro, “Cruzando el umbral de la esperanza.

Los graduandos cursaron las carreras de: Arquitectura, Derecho, Educación Primaria Primer Ciclo, Psicología, Bioanálisis, Enfermería, Odontología, Administración de Empresas, Contabilidad, mercadotecnia, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas de Computación.

A nivel de posgrado, se entregaron títulos de Especialidad en Educación Primaria Primer Ciclo, Énfasis en Lectoescritura y Matemática; y, en Física con orientación a la Enseñanza, así como títulos de Maestría en Administración de la Construcción, Gestión Académica, Medicina de Emergencias y Desastres, Ortopedia y Traumatología; y Medicina Familiar y Comunitaria.