Rosa Ng Báez habló sobre el deterioro y el plan de rescate de parte de la Colonia China al espacio que preserva la cultura asiática en el país

El Barrio Chino de Santo Domingo preserva la imagen y cultura de un país cuyos primeros nacionales, según la historia, empezaron a llegar a República Dominicana en 1864. Con el paso de los años y ante el gran número de asentamientos de ciudadanos provenientes de la República Popular China, la Fundación Flor para Todos logra en el 2008 la creación de esta parada cultural ubicada en el sector San Carlos.



El Barrio Chino, que abarca cuatro cuadras entre las avenidas Duarte y México, y las calles 19 de Marzo y Benito González, se ha convertido en una de las principales atracciones los domingos en la mañana por su pintoresco “Mercadillo Chino”, pero algo a lo que hoy quizás no se le preste mucha atención, es que esta zona también es víctima de arrabalización, contaminación y vandalismo.



La lamentable denuncia la hace la presidenta de la Fundación Flor Para Todos y miembro de la colonia China en el país, Ángela Ng Báez, aunque de solo pasar por ahí a cualquier hora del día, se podrá percibir la situación de la que se habla.



Si empezamos por la Plaza del Zodiaco, arropada por la contaminación desde la entrada por el cúmulo de basura, sus estatuas vandalizadas que están rotas o rayadas, y el gazebo que se ha convertido en una especie de tendedero de ropa para a la venta.



“La Plaza del Zodiaco está totalmente arrabalizada, había una cisterna ahí a la que le robaron la tapa, esa área se ha convertido en un basurero, a la Diosa de la Misericordia que está en el gazebito le rompieron una mano, a otras estatuas les han cortado las orejas y las espadas, esto es producto de que eso quedó abandonado y sin custodia”, explicó a elCaribe Ng Báez.



La situación viene ocurriendo desde hace varios años, a raíz de la falta de seguridad, que permite a las personas que andan deambulando en la calle y a los delincuentes, hacer mal uso del espacio.



“Todo estaba muy bien cuando había un mayor patrullaje de noche, la pandemia también vino y cerró todo. Estamos hablando de un buen periodo de tiempo, que hizo ese mal efecto en esa zona. En la noche se meten a dormir, eso ha arrabalizado el ambiente, yo tengo que estar detrás de la policía, porque nada más hay una patrulla de dos personas y ellos no tienen capacidad para mirar toda el área, estoy detrás del 911 para que me pongan las cámaras porque eso asusta a la gente”, expresó.



Otro espacio que ha sido vandalizado es la Plaza de Confucio, que está en la calle José Reyes con México, de donde se robaron todas las lámparas, el mobiliario de bancos y la bomba de agua que daba vida a la hermosa fuente de mármol que se encontraba en el parque y donde solamente ha quedado la estatua.

Es el momento donde entra el plan de rescate y renovación del Barrio Chino, de la mano principalmente de la Fundación Flor para Todos, la Colonia China en el país y el apoyo de alguno de los empresarios de los negocios en el área, el ayuntamiento y quienes se quieran sumar por la causa.



La mano a la obra ya está en acción, tanto para la preparación de la celebración del Año Nuevo Chino, como para el relanzamiento del Barrio Chino, inicialmente con el remplazo de lámparas que se habían robado, la renovación de pintura en las aceras, la organización y limpieza en la calle principal del Barrio Chino y el retrato de un nuevo mural sobre la migración china en el país, pintado por Anilcia De Luna y Néstor Rojas. “Con esto habrá un gran atractivo en el Barrio Chino para venir a visitar y busco que todas las buenas energías que dejé hace 15 años en el lugar se renueven”.



“El plan ha sido antes que nada la limpieza, iluminación y seguridad, queremos fortalecer los dos parques, crear una disciplina, enseñar a la gente que no debe tirar la basura al piso, es un proceso hasta de educación que queremos hacer, de defender lo que es del ciudadano, porque el Barrio Chino es también de los dominicanos, no solo de los chinos”.



Expresó que ya se siente la diferencia, “si vienen los domingos ven una mayor actividad, turistas vienen, turistas pasan”.



Báez es hija de un chino y una dominicana. Ella nació en el país, específicamente en Santiago, es una santiaguera- china de pura cepa y a pesar de que ya ha logrado mucho por ambas culturas continúa usando sus energías para volver a levantar el Barrio Chino. Culminó hablando de lo que la motiva a seguir trabajando a favor de ese proyecto. “A través del Barrio Chino puedo seguir honrando la memoria de mi padre, quien vivió parte de su vida y falleció ahí, y la memoria de todos los inmigrantes chinos que llegaron al país y fueron acogidos, cuando China estaba pasando por momentos de divisiones, guerras e invasión”.

La plaza del Zodiaco, ubicada en el Barrio Chino, presenta un estado de abandono y está arrabalizada y vandalizada. z La plaza del Zodiaco, ubicada en el Barrio Chino, presenta un estado de abandono y está arrabalizada y vandalizada. z La plaza del Zodiaco, ubicada en el Barrio Chino, presenta un estado de abandono y está arrabalizada y vandalizada.

Año Nuevo Chino

Este próximo 29 de enero se celebrará el Año Nuevo Chino y la despedida del primer embajador chino en el país, Zhang Run. En la celebración los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de los niños de la escuela para chinos en el país, que harán bailes e historias relacionadas a la cultura y la realización de la fiesta del Baile de los Leones para desear la buena suerte. “Planteamos al ayuntamiento la necesidad y el ayuntamiento nos apoyó con brigadas para podar los árboles y hacer limpieza y en eso estamos, para que la fiesta quede bonita y al mismo tiempo relanzar el barrio chino, para eso reorganizamos el mercadito, poniéndolo limpio, bonito, iluminado”.

Aspiración

Mi gran aspiración es que el Barrio Chino vuelva a estar iluminado, seguro y brillante, reactivar la vida nocturna, que los restaurantes se beneficien y que la gente use el espacio, que pasee y disfrute.