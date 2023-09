Entre los ingresos reportados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en su declaración de Impuestos sobre la Renta (ITBIS) y los estados financieros de la institución hay una diferencia de más de cuatro mil millones de pesos.



Así se establece en el informe de auditoría interna realizado por la Contraloría General de la República en la que se da cuenta, además, de que la institución no realizó la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), que hay diferencia entre la asignación y la ejecución presupuestarias y que el Fideicomiso de Movilidad y Transporte no cuenta con una Unidad de Auditoría Interna ni un Comité de Compras y Contrataciones.



En tanto que en la investigación practicada al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) se establece que incurrió en fraccionamiento de compras por 100 millones de pesos entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de mayo del 2022, además de tener una nómina de empleados por 1.4 millones de pesos, correspondiente a 39 servidores públicos de los cuales no existe evidencia de que asistían a su puesto de trabajo a desempeñar sus funciones.



Lo que encontró en Intrant



La contraloría encontró que el Intrant incurre en violación al Código Tributario al tener inconsistencias entre los ingresos reportados en las declaraciones del ITBIS (IT-1) en comparación con los Estados Financieros por RD$4,607,968,415..



También destaca que hay diferencias de RD$3,045,975,675 entre el presupuesto asignado y lo ejecutado y que no se identificó documentación sobre comparaciones de las metas físicas y financieras versus los presupuestados, así como las justificaciones de las desviaciones ocurridas.



Los ingresos por licencia no son registrados sobre la base contable de devengo por lo que existe una diferencia de RD$174,002,105, entre los ingresos recibidos en las cuentas bancarias con los ingresos presentados en los Estados Financieros.



“Existen cuentas por cobrar por un valor ascendente a RD$1,154,975,079 asumidas por el Intrant al momento de la creación de la institución, las cuales se encuentran con una antigüedad superior a 24 meses y que a su vez no poseen un gasto por cuentas de dudoso cobro”, dice la auditoría respecto al período comprendido entre el septiembre 2020 y mayo 2022.



Refiere que existen fraccionamientos en compras por comparación de precios y compras por debajo del umbral, ascendentes a RD$2,024,358 y RD$533,804, respectivamente, los cuales exceden los umbrales determinados anualmente por la Dirección General de Contrataciones Públicas.



El documento señala que cincuenta (50) de ochenta y cinco (85) expedientes de compras por un monto de RD$ 51,359,938, no fueron considerados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) y que se adjudicaron procesos sin verificar solvencia económica. Nueve (9) procesos adjudicados por RD$45,913,835, no poseían Estados Financieros ni declaración de impuesto.



“La institución posee departamentos y secciones en su nómina los cuales no fueron aprobados por el Ministerio de Administración Pública (MAP), devengando estos sueldos brutos mensuales por RD$494,917”, señala el órgano de control interno.



Además de no tener un departamento de auditoría, el Fideicomiso de Movilidad no cuenta con políticas o procedimientos, en incumplimiento de artículo no. 18, literal a y b al Contrato Constitutivo.



Respecto al CEA



Al realizar la auditoría interna al CEA hubo un proceso de Compras por RD$11,389,950 con la empresa Parador Restaurante la Mina del Sabor, para el Suministro de Almuerzo tipo buffet a los empleados del ingenio Porvenir, sin embargo, los empleados del restaurante son personas que están incluidas en la nómina del CEA. La Institución ha incurrido en fraccionamiento en el proceso de Compras Menores por un monto ascendente a RD$100,500,947.20. Según la respuesta dada por el administrador del CEA, Rafael Burgos, “por la naturaleza del Ingenio Porvenir en sus operaciones agropecuarias se presentaron circunstancias que ocasionaron dichas compras para poder poner en marcha la producción de azúcar y sus derivados”.

Hallazgos en el Consejo Estatal del Azúcar

Durante el Proceso de la auditoría, encontraron 276 pagos por un monto ascendente a RD$320,996,254.86 realizados por el CEA, de los cuales 88, ascendente a RD$93,420,684.81, no se encuentran debidamente soportados, lo cual constituye una inobservancia al art. 26 de la ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci).



El Consejo Estatal del Azúcar no cuenta con Pólizas de Seguro destinadas a la protección y salvaguarda de sus Almacenes y Productos Almacenados. Tampoco cuenta con un Inventario actualizado de los Terrenos, Parcelas y Solares propiedad del Estado Dominicano bajo su administración.



“Durante el período auditado comprendido entre el 1ro de septiembre 2020 al 31 de mayo 2022, procedimos hacer un análisis a las ventas de azúcar del Consejo Estatal del Azúcar, observamos que la misma incurren en pérdida por un monto ascendente a RD$(22,548,482.32), debido a que el precio promedio de venta utilizado en sus operaciones estaba por debajo del costo de venta”, dice el informe sobre la institución que el Poder Ejecutivo busca eliminar.