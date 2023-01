La parte baja de La Zurza no tiene un sistema de agua potable, por lo que a sus lugareños no les queda de otra que buscar el preciado líquido para bañarse y hacer tareas domésticas en las pozas o en el río Isabela, y esto los pone en riesgo de contraer enfermedades como el cólera, que una vez más está afectando a la zona.



Ante esta situación y por los recientes contagios del citado padecimiento que han surgido en la comunidad, el Ministerio de Salud Pública (MSP) junto a otros organismos, colocó una serie de tinacos para que los munícipes tengan acceso a agua libre de contaminación para cubrir sus necesidades, pero a pesar de agradecer la disposición gubernamental, piden a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) instalar tuberías para que la medida sea más eficiente.



“Nosotros esperamos en Dios que nos pongan la llave y que nos traigan agua permanente”, así se expresó al hablar con este medio Toribio de la Rosa, quien destacó que la Caasd diariamente carga los envases con agua limpia para disminuir la posibilidad de contagio del cólera y otras patologías en la demarcación, sin embargo, detalló que al igual que otros barrios quieren recibir el servicio a través del sistema.



Manifestó que en la zona varias personas han sido afectadas por cuadros diarreicos por tener contacto con las pozas, las cuales según las autoridades no tienen la bacteria que origina el cólera, pero sí residuos de basura que también sirven como agentes contaminantes de las aguas.



En ese sentido, declaró que está aplicando las recomendaciones dadas por los expertos para evitar una infección, sobre todo el reforzamiento de las medidas de higiene en el hogar.



Asimismo lo está haciendo el señor Edulio Amancio, que expuso que desde la reaparición de la enfermedad en la localidad, está siendo más precavido con lo que come.



“Uno lo que tiene que ser es cuidadoso, no estar comiendo todas las cosas y lavarnos las manos con jabón”, resaltó.



Vigilancia



Salud Pública todavía no ha confirmado que las personas que tienen la sintomatología del cólera en otros barrios de la capital están positivos a la condición, pero continúan con la vigilancia en La Zurza para contener una posible extensión de la afección.



El doctor Máximo Canelo, encargado del hospital móvil instalado en la zona, declaró que los inspectores de salud mantienen las visitas casa a casa para orientar a las personas acerca de la patología y de cómo pueden prevenirla.



Asimismo, puntualizó que algunos lugareños están acudiendo al centro de asistencia buscando los brochure que tienen información sobre cómo debe ser el correcto lavado de las manos y la cocción de los alimentos.



Sin embargo, manifestó que unos cuantos todavía tienen resistencia para acatar las medidas adoptadas por Salud Pública.

Quienes tienen síntomas no deben automedicarse

El doctor Máximo Canelo llamó a las personas que tengan la sintomatología del cólera a mantener la hidratación y a no automedicarse, porque la acción puede producir que se complique el cuadro diarreico y haya un explosión de vísceras, un íleo paralítico y complicaciones que más tarde pueden terminar en consecuencias fatales. Recordó que la diarrea abundante con color blanco y olor a pescado es uno de los síntomas prodrómicos de la enfermedad, así como los episodios de vómitos, los signos de deshidratación y el malestar general.