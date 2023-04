Las autoridades afirman que a partir del 28 de abril se podrá usar el medio de transporte en el municipio

El Teleférico de Los Alcarrizos ya es una realidad que llena de entusiasmo a los residentes de la comunidad, en momentos en que los obreros dan los toques finales para lo que será su posible puesta en funcionamiento a finales del presente mes.



El ministro de la Presidencia, Joel Santos, aseguró que el medio de transporte colectivo estará operando desde el 28 abril cuando sea inaugurado por el presidente Luis Abinader, que previamente había dicho que estaría listo para mediados de febrero.



Sin embargo, la inexactitud de las fechas no desanima a los lugareños que sin importar cuando empiece a funcionar consideran la obra como sinónimo de avance para el municipio que afirman ha sido abandonado por las autoridades.



Uno de ellos es Gregorio Taveras, quien en conversación con este medio manifestó que el teleférico impactará de manera positiva en la reducción del gasto de transporte para moverse al centro de la ciudad.



“Va hacer bien para la comunidad, porque con un solo pasaje tú vas a llegar a la ciudad”, expresó.



Lo mismo piensa Ana Cristina que suele pagar entre 150 y 300 pesos cuando se traslada de Los Alcarrizos al Distrito Nacional. Es por esa razón que la joven madre no lo pensará dos veces para subirse a una de las cabinas del teleférico para llegar a tiempo a los lugares.



“Lo usaría sin miedo porque se ve que es seguro y para evitar los taponamientos”, resaltó.



Otro que tiene altas expectativas con el sistema de transporte no tripulado es Luis Hernández, que indicó que desde que quede inaugurado subirá para trasladarse a otros puntos de la populosa comunidad.



“Esto está muy bien, desde que esté funcionando lo voy a usar (…), si otra gente se monta, yo tengo que montarme”, detalló.



Carmen Capellán también cree que tendrá un impacto en la mejora de la localidad, al igual que el de la primera línea con el que se benefician residentes de Gualey, Los Guandules y María Auxiliadora, así como de Sabana Perdida, Los Palmares y La Victoria.



“Ayudará a que el transporte sea más ágil, he visto cómo funciona el de aquel lado y es positivo”, expuso la señora que solo para acudir a uno de los comercios situados en la avenida Duarte gasta al menos 100 pesos.



Características



La construcción del Teleférico de Los Alcarrizos está a cargo de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), que también dirige el de Santiago que se espera que esté listo para finales del presente año.



Según la entidad, el sistema de transporte que estará conectado a la línea 2C del Metro de Santo Domingo tendrá una capacidad para 4 mil 500 pasajeros por hora y el recorrido se hará en 15 minutos por medio de 163 cabinas.



Hasta ahora tiene cuatro estaciones, la principal está ubicada justo a la entrada de la demarcación; la segunda lleva por nombre La Toronja, y se encuentra cerca de los barrios Savica, Los Multis y Las Mercedes.



La que le sigue fue denominada como Puente Blanco y está localizada en la calle Juan Pablo Duarte y próximo a los sectores La Piña y Los Productores.



Mientras que la última la nombraron Los Americanos y se sitúa a pocos metros de la zona franca de Los Alcarrizos, que diariamente recibe a cientos de personas en sus instalaciones.



La extensión del transporte subterráneo



A la demarcación que tiene más de 200 mil habitantes también llegará el Metro de Santo Domingo cuya construcción está a un paso acelerado para que esté listo en el 2024.



En la obra que dirige la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), ya se colocaron las columnas que garantizarán el paso de los vagones del tren a través de un puente que abarcará parte del kilómetro nueve.



El nuevo trayecto está compuesto por cinco estaciones, e inicia en la parada María Montes que actualmente es la última de la línea 2B, que conecta al Distrito Nacional con el municipio de Santo Domingo Este.



Con la entrada en funcionamiento de ambos sistemas, los residentes de Los Alcarrizos podrán trasladarse tanto a la parte oriental como a la zona norte de la capital en menos tiempo y con pocos gastos.

Motoconchistas quieren una nueva parada

Aunque en ocasiones se muestran en desacuerdo con la puesta en funcionamiento de otros tipos de transporte, los motoconchistas que se concentran en el lugar conocido como Puente Blanco en Los Alcarrizos valoran la entrada en funcionamiento del teleférico, sin embargo, temen que sean trasladados a otros puntos, por lo que quieren que las autoridades les habiliten una caseta donde puedan esperar y recoger pasajeros. “La obra está cien por ciento positiva, pero hay un detalle, ellos nos prometieron algo y ahora buscan dejarnos fuera”, expresó Faustino de los Santos, que manifestó que fueron las propias autoridades que les ofrecieron la construcción de una parada para hacer las labores con laz que llevan alimentos a casa, en los alrededores de lo que será la tercera estación del teleférico.

Martha Moreta

Ya yo quiero que comience a funcionar, me será de mucho provecho porque voy a pagar menos pasaje para ir al trabajo y hacer diligencias”.

José Castillo

A nosotros nos conviene mucho, es una obra más para la ciudad y es un progreso para todo los barrios de Los Alcarrizos”.