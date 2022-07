En el municipio de Santo Domingo Este no se siente el patrullaje mixto que busca resguardar a la población y mantener seguras las calles del territorio nacional.



En un recorrido que hizo ayer elCaribe por las avenidas San Vicente de Paul, España, Malecón, Iberoamérica, Estados Unidos así como la Mirador del Este se pudo apreciar un ambiente desolado sin la presencia de uniformados.



Diferentes lugareños que residen en sectores como Los Mameyes, Los Tres Brazos, Los Minas, Alma Rosa y Villa Duarte expresaron que los atracos y robos continúan a orden del día sin importar la hora.



Pedro Vásquez, quien vive en el sector Los Tres Brazos, dijo que la situación delictiva por esa zona no está controlada, al explicar que no pasa un día sin que escuche que algún vecino o conocido le sustrajeron sus pertenencias.



“Hay que ser sinceros porque no saldremos nunca de esta situación, los desaprensivos siguen merodeando el barrio y las autoridades no hacen nada”, contó Vásquez.



Asimismo, otro ciudadano al notar la presencia de la prensa aprovechó para vociferar que “andan atracando en carros y motores sin importar que haya o no policías”.



También, se observó el ambiente en los destacamentos de la zona.



Tal fue el caso del destacamento Mayor Moisés Montero Amado, ubicado en Villa Duarte, donde se visualizó en aparente calma y sin contratiempo alguno.

El ciudadano Pedro Vásquez al momento de hablar con elCaribe.

Piden mayor vigilancia



Los ciudadanos consultados pidieron mayor vigilancia policial y militar en esta demarcación como se anunció hace casi dos meses.



El presidente de la República anunció el pasado dos de junio el patrullaje mixto preventivo a cargo de la Policía Nacional (PN) y el Ministerio de Defensa (MIDE).



A una semana de iniciado este operativo, las autoridades policiales y gubernamentales informaron que los hechos delictivos se redujeron en un 25 por ciento y esto debido a la labor conjunta.



Asimismo, se informó que ocuparon armas de fuego, recuperaron vehículos y motocicletas.



También, trascendió que se incautaron distintos tipos de drogas y fueron apresados presuntos delincuentes, incluyendo perseguidos con órdenes de arrestos.



De acuerdo con informaciones, el patrullaje mixto se implementará de una manera indefinida como una manera de enfrentar las acciones criminales para disminuir los niveles de inseguridad en el país, a la vez que continuarán con el proceso de reforma y transformación policial.