Dirigente de Antigua Orden Dominicana acusa a infiltrados de alterar orden y límites para la manifestación

Lo que se esperaba como una manifestación pacífica en defensa de la soberanía nacional, convocada por el movimiento Antigua Orden Dominicana, terminó en un violento enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en El Hoyo de Friusa, un sector conocido por su alta concentración de inmigrantes haitianos en la provincia de La Altagracia.



La marcha, que comenzó como un acto cívico en defensa de la soberanía nacional, terminó en un conflicto de enfrentamientos violentos que dejaron claro que las tensiones sobre el tema de la inmigración y la soberanía nacional siguen siendo un tema muy sensible en la sociedad dominicana.



Desde las primeras horas de la mañana, un ambiente de fervor patriótico invadió las calles de Santo Domingo, donde cientos de personas comenzaron a congregarse en la intersección de la Avenida Máximo Gómez con la 27 de Febrero.



El punto de encuentro para la manifestación era las 8:30 a.m., pero por problemas logísticos, los autobuses no salieron hasta pasadas las 11:00.



Con pancartas, banderas y vestimenta negra, los asistentes se preparaban para una marcha en la que clamaban por la expulsión inmediata de los haitianos indocumentados en el país.



“Este es solo el comienzo de algo mucho más grande”, declaró Ángelo Alexander Vásquez Hernández, líder de Antigua Orden, quien animaba a los manifestantes a mantenerse firmes en su lucha por la soberanía nacional.



A lo largo del día, la multitud fue creciendo, con personas de todas las regiones del país, que exigían un control más estricto sobre la inmigración haitiana en la República Dominicana.



Muchos de los manifestantes cuestionaron las políticas del presidente Luis Abinader, quien, según ellos, ha favorecido a los haitianos al implementar aumentos salariales en áreas como la construcción y el servicio doméstico, sectores donde la mayoría de los trabajadores son haitianos.



Con una fuerte sensación de patriotismo, los manifestantes expresaron su deseo de que Dominicana recupere el control de su territorio y de sus servicios. “Yo nací libre y quiero morir libre. Mi patria libre y que ningún político nos venga a vender”, dijo Kenia Ogando.



Ya cerca de la 1:30 del mediodía, los primeros contingentes de manifestantes comenzaron a llegar a El Hoyo de Friusa, donde el ambiente seguía cargado de fervor patriótico. La multitud continuó creciendo mientras los autobuses seguían arribando desde la capital.



Las calles del sector estaban llenas de personas que, con pancartas y consignas como “¡Fuera los haitianos!” y “¡Defendamos nuestra patria!”, avanzaban con una sensación de unidad nacionalista.



A la par de la multitud, se desplegó un dispositivo de seguridad compuesto por 2,500 efectivos policiales y militares, quienes se mantenían vigilantes para garantizar que la manifestación no se desbordara.



Momento de tensión y violencia



A las 2:00 de la tarde, como estaba previsto, la marcha dio inicio en las calles de El Hoyo de Friusa, sin embargo, la manifestación dio un giro cuando los manifestantes llegaron a la entrada del barrio Mata Mosquitos, una zona colindante con El Hoyo de Friusa.



Las autoridades, argumentaron que el permiso para la marcha solo contemplaba las calles del Hoyo de Friusa, impidieron que los manifestantes avanzaran hacia el barrio, que, en opinión de muchos de los participantes, esta “dominado por pandillas haitianas”.



El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que los manifestantes de la marcha en Friusa no tenían permiso para llegar hasta Mata Mosquito. Esto, porque en la zona en la que tuvieron que ser dispersados manifestantes con bombas lacrimógenas.



La negativa a permitir el acceso a Mata Mosquitos desató una violenta confrontación entre los manifestantes y los efectivos militares. “Los haitianos del Hoyo de Friusa son gente trabajadora, pero los verdaderos pandilleros de Haití están en Mata Mosquitos”, afirmó uno de los manifestantes, que se identificó como Jensell RD.



El enfrentamiento rápidamente se intensificó, con piedras, botellas y palos lanzados hacia los militares, que respondieron con bombas lacrimógenas, disparos de perdigones y chorros de agua a presión. Los manifestantes se dispersaron momentáneamente, pero los enfrentamientos continuaron durante más de cuatro horas, con momentos de calma seguidos de nuevos brotes de violencia.



La calle de entrada a Mata Mosquitos se convirtió en un campo de batalla, con grupos de manifestantes que intentaban avanzar mientras otros se enfrentaban a las fuerzas de seguridad. La situación escaló rápidamente, mientras que las autoridades continuaban utilizando medios como las bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud.

Momento de enfrentamiento entre autoridades y manifestantes en Friusa.

A lo largo de la tarde, los agentes, algunos con chalecos antibalas, enfrentaban la furia de los manifestantes, mientras las calles de El Hoyo de Friusa se llenaban de humo y caos.



Ángel Méndez, otro de los participantes, criticó la medida de las autoridades, y argumentó que el barrio de Mata Mosquitos se había convertido en “otro Haití” y que era inaceptable que los dominicanos no pudieran acceder a ese territorio, que pertenece a la República Dominicana. “No podemos permitir que en nuestra propia tierra se haga lo que los haitianos quieran”, afirmó.



La manifestación en la zona de Friusa se desarrolló sin mayores inconvenientes, tal como lo destacó su líder, Angelo Vásquez, quien subrayó que con este evento se demostró que el acceso a la zona no es tan difícil como lo habían afirmado algunos políticos, incluido el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.



Vásquez explicó que la marcha logró completar su recorrido sin mayores contratiempos, a pesar de los incidentes que se registraron apenas 30 minutos después de iniciada la manifestación. Según el líder de la Antigua Orden Dominicana, algunos infiltrados intentaron generar disturbios, una práctica común en este tipo de eventos, con el objetivo de desestabilizar el desarrollo pacífico de la protesta. No obstante, aseguró que la situación no escaló y fue controlada rápidamente.