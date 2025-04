Paliza afirma los dos sistemas pueden convivir; diputados de la oposición proponen cambios al proyecto de ley

La Cámara de Diputados envió ayer a estudio, a una comisión especial, el proyecto de ley para asociaciones cívicas constituidas para la postulación de las candidaturas independientes, depositado por la Junta Central Electoral (JCE) en la Cámara de Diputados el pasado viernes.



La comitiva será presidida por el diputado Elías Wessin, quien también está a cargo de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral del órgano legislativo. El equipo congresual está conformado por los 15 miembros de la Comisión Permanente y de otros actores de la Cámara, a petición del vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Castillo.



Además de la propuesta de la JCE, la Cámara Baja remitió a la nueva comisión el proyecto que regula las candidaturas independientes, presentado por Wessin junto a dos colegas. Las piezas serán estudiadas en conjunto con la de la Junta.



Alfredo Pacheco, presidente del órgano parlamentario, adelantó en la sesión que el pliego legislativo de la Junta viene a resolver “un gran problema” que hay en la República Dominicana.



Sistemas de partidos y candidatos independientes pueden convivir



Más temprano, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, dio su parecer sobre el proyecto de ley depositado por la Junta Central Electoral.



El funcionario afirmó que tanto el sistema de partidos políticos como el que contempla la propuesta legislativa pueden convivir, pero “sabiendo que en el formato constitucional de la República Dominicana los partidos tienen un rol fundamental: son la estructura o la columna de la democracia”, aclaró. “Así está diseñado nuestro sistema”, sostuvo.



El ministro de la Presidencia ofreció la declaración tras reunirse a puertas cerradas con el bloque de diputados del PRM en la Cámara Baja para tratar temas de las agendas legislativa y partidaria.



El proyecto de ley de la JCE propone un máximo de tres candidaturas independientes por cada nivel de elección y el requisito de un 2% de firmas con base en el padrón electoral. La pieza viene en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 0788 emitida el 13 de diciembre del 2024, que modifica los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, para permitir que personas puedan participar en comicios sin necesidad de partidos y a través de asociaciones cívicas.



Al destacar que el pliego legislativo será discutido por el Congreso, Paliza invitó a los legisladores de todos los partidos y a la sociedad a que “con todo el grado de oportunidad” y “buen tino” estudien el tema a profundidad a fin de tener una pieza en la que puedan convivir los sistemas partidarios e independientes.



“Esto es un elemento en el que debe de organizarse mucho antes de que los tiempos electorales lleguen, de tal manera que puedan estar debidamente regulados y que el que quiera presentar una candidatura independiente, conozca los mecanismos y las fórmulas para hacerlo. No es una discusión que debe darse en las velocidades adecuadas, pero aprobarse antes que llegue el proceso que debe regir o que debe normar”, puntualizó.



El exsenador por Puerto Plata señaló que la iniciativa no debe preocupar a la ciudadanía, sino ser trabajada conforme a la referida sentencia de la alta corte.



Asimismo, agradeció a la JCE por tomar la iniciativa de presentar el proyecto de ley, ya que si lo hacían los partidos políticos corrían el riesgo de ser vistos sin objetividad.



Proponen cambios



Legisladores de partidos de oposición plantean cambios al controversial pliego de ley de la Junta.



El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin, propone que sea un 1% de firmas equivalente al padrón electoral que se requiera a las asociaciones cívicas para las candidaturas independientes; y no un 2%, como contempla la norma legislativa. Dijo que los diputados nacionales están en el Congreso con un 1% y que de alguna manera la Constitución también habla de ese porcentaje.



Otro dato interesante en la legislación es el que busca frenar el transfuguismo, prohibiendo a los precandidatos de partidos políticos que hayan perdido sus internas poder presentarse en ese mismo proceso como candidatos independientes.



En ese sentido, Carlos de Pérez, diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), considera que debería de ser un plazo de cinco años, similar al tiempo que se requiere de no militancia política para ser procurador general de la República.



“Debemos tratar de que a pesar de la posibilidad de tener candidaturas independientes, podamos también mantener el sistema de partido, que es lo que ha permitido estabilidad democrática”, explicó.

Visitará la Cámara Baja para temas importantes

Alfredo Pacheco informó que el pleno de la Junta Central Electoral acudirá a la Cámara de Diputados para dar una serie de explicaciones, no solo sobre el proyecto de ley de las candidaturas independientes sino de otros aspectos “que son extremadamente importantes”.



“Lo vamos a ir coordinando (…) con la Comisión Coordinadora para fijar estas importantes fechas”, sostuvo el presidente de la Cámara Baja sin precisar cuándo será el encuentro.



Al igual que en el Senado de la República (la semana pasada), se espera que el pleno de la JCE acuda a una sesión de la Cámara de Diputados, que se convertirá en comisión general, para que los legisladores escuchen a los miembros del órgano comicial sobre el proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral.