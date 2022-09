Email it

Un juez impuso ayer prisión preventiva contra otro de los implicados en la muerte del hijo del diputado Darío Zapata.



La medida de coerción fue impuesta a Raúl Ortega Antigua, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, por su vinculación al atraco en el que se dio muerte al joven Dabel de Jesús Zapata Rosa, de 33 años.



El magistrado Juan Rodríguez Consoró, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras escuchar los alegatos de la defensa y los del Ministerio Público, entendió que la prisión preventiva es la medida idónea para que el imputado no se sustraiga del proceso.



El imputado fue arrestado hace varios días, pero no se le había conocido medida de coerción debido a que alegaba que tenía 17 años y no 18 como indicaba la Policía. Para determinar si debía ser procesado en la jurisdicción ordinaria o de niños, niñas y adolescentes, las autoridades le realizaron una prueba para comprobar su edad.



Por el hecho, en agosto pasado, le fue dictada prisión preventiva a otro implicado. Julio César Ibert Jiménez, de 29 años, también fue enviado a cumplir la medida de coerción en la cárcel Najayo.



La versión preliminar de la Policía indica que el joven se resistió a ser atracado por cuatro desconocidos que viajaban en una yipeta. La institución del orden dijo que por en el hecho están buscando a otros dos implicados.