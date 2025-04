Santo Domingo. – El alcalde de Nueva York, Eric Adams, visitó la zona cero de la devastadora tragedia del Jet Set, donde expresó su profundo dolor y solidaridad con las familias de las víctimas y la comunidad dominicana. En un emotivo discurso, Adams destacó el impacto personal que tuvo la visita, contrastando la lectura de noticias con la realidad palpable del sufrimiento en el lugar.

“Es, es una cosa leer sobre una tragedia. Es algo diferente verlo en las noticias. Pero el impacto de estar aquí hoy y ver las caras de las personas a quienes perdimos… es algo que debí hacer, qué debía hacer. Tenía que venir a este país… a este país, que ha dado sus hijos para hacer a los Estados Unidos lo que es hoy”, declaró el alcalde Adams.

Adams resaltó la fuerte conexión entre Nueva York y la República Dominicana, recordando a los líderes de origen dominicano que sirven en el gobierno de la ciudad, como la vicealcaldesa Almanzar y el comisionado Idanis Rodríguez, así como a los líderes empresariales como Rodríguez, de la asociación de bodegueros.

Destacó, además, que la comunidad dominicana en Nueva York, que asciende a un millón de personas, comparte valores fundamentales como la familia, la fe y la seguridad social.

“Cuando veo esas caras aquí… acá y las caras que están en frente de los velones, en el frente del lugar acá… vi los Almanzar que perdí, vi a los Idanis que perdimos, vi los Rodríguez que hemos perdido. Veo a mi familia, que representa no solo lo que es lo mejor de este país, sino también lo mejor de nuestro país. Tenemos un millón de dominicanos en el estado, en Nueva York. Creen en la familia. Creemos en la fe. Creemos en la seguridad social pública. Creemos en los niños”, afirmó Adams.

El funcionario estadounidense expresó su gratitud al cónsul general por facilitar su visita y permitirle unirse al duelo. “Tiene más significado para mí personal que para quizás ustedes. Mi corazón está completamente roto. Y nunca podré olvidar las imágenes que he visto aquí hoy. Y aprendí a no cuestionar a Dios. En Dios yo confío. Las cosas que aún no podemos comprender, pero debemos convertir este dolor en propósito”, añadió.

Adams se comprometió a ofrecer toda la asistencia posible como alcalde para prevenir futuras tragedias similares y rindió homenaje a las víctimas con una corona de flores, simbolizando el amor y la solidaridad de Nueva York y Estados Unidos hacia la República Dominicana. “Lo digo una vez más y otra vez más: no solamente soy el alcalde de la ciudad de Nueva York, soy tu hermano, y tu hermano que está de luto contigo y sufre contigo. Oramos por las familias, y oramos por cada una de las personas y todo lo que ha sido impactado por esta tragedia. En Nueva York, mi casa es su casa”, dijo.