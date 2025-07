En medio de las confusiones, dudas y desconocimientos por los cambios de horarios escalonados para los empleados públicos dentro del plan de tránsito “RD se Mueve” que comenzó el pasado martes, el ministro de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, aseguró ayer que, para el inicio de la próxima semana, el 100 % de las entidades se habrá integrado de manera oficial al nuevo esquema.



Luego de que el pasado martes y ayer miércoles gran parte de las instituciones no se incorporaron a los cambios de horarios el titular del MAP indicó en declaraciones a la prensa que, partiendo de que muchas entidades tienen naturalezas complejas y la cantidad de empleados que tienen, poder coordinar y cuadrar los horarios con personas con diferentes realidades, no es una tarea sencilla.



Apuntó que partiendo de esa realidad desde el Gobierno siempre se pensó, y así se está estableciendo, que la aplicación de esta medida en los horarios iba a ser por fases y que no se iba completar el 100 % el mismo 1 de julio.



68 entidades y 21 mil servidores



El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP) aseguró que hasta el momento el plan marcha de acuerdo a lo estipulado, y que 68 instituciones públicas ya han comenzado con la implementación de este. Destacó que ese resultado fue logrado debido a que desde el momento en que fue emitida la circular 008962, donde se oficializa el escalonamiento de los horarios, se ha ido trabajando con cada una de las entidades gubernamentales para que logren cumplir con lo dispuesto en el documento.



La meta planteada en la circular emitida por el MAP es lograr que las instituciones públicas, con presencia en el Gran Santo Domingo, deberán dividir el 70 % de su personal en los horarios de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde; mientras que el 30 % se podrá mantener en su horario habitual, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.



El ministro Freund informó que durante el primer día de implementación, más de 20,000 servidores públicos se integraron al esquema del horario escalonado.



Un comunicado emitido por la institución este martes, precisa que 21,806 servidores públicos iniciaron en los nuevos horarios.



El comunicado del MAP detalla que unos 4,200 de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; 11,204 de 7:30 de la mañana a 3:30 tarde, mientras que 6,402 se quedaron con la jornada habitual de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Giros y cambios horario: las medidas importantes

El plan “RD se Mueve”, anunciado el pasado 17 de junio, además de cambios en los horarios para empleados públicos, incluye también restricciones en varias intersecciones para girar a la izquierda.

La primera fase de esas restricciones de no girar a la izquierda comienza este domingo en la avenida Lope de Vega, específicamente en los cruces con Padre Fantino Falco, Gustavo Mejía Ricart y Max Henríquez Ureña.