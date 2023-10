Aunque la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que alrededor de 48 sectores de Santo Domingo Oeste se quedarán sin el servicio de agua potable por una avería en el acueducto Duey, residentes de esas zonas denunciaron ayer que la escasez del líquido en las demarcaciones no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo.



Se evidenció esto en un recorrido que realizó elCaribe por algunas comunidades del referido municipio, en especial en Los Alcarrizos y Pantoja, en donde lugareños afirmaron tener más de 10 meses sin que el preciado recurso natural llegue a las tuberías de sus casas.



Ante la odisea que viven, según ellos, se ven obligados a comprarle agua a camiones para llenar sus cisternas, así como tanques, cuyo costo oscila entre 100 a 150 pesos cada uno.



Algunos, incluso, se quejaron de tener que sacrificar la compra de ciertos alimentos y productos que necesitan, a fin de disponer de 450 pesos semanales para el llenado de tanques.



Dicen, además, que la Caasd les ha abandonado, ya que no resuelven la problemática; y que cuando suelen mandar camiones, éstos sólo quieren llenar las cisternas de las casas.



Se pronunciaron en ese sentido moradores de los sectores Pantoja I; Pueblo Nuevo (de Los Alcarrizos), el Libertador (de Los Alcarrizos), entre otros.



Los Alcarrizos



El señor Ramón Antonio Vásquez, del sector Pueblo Nuevo de Los Alcarrizos, manifestó que tiene más de 10 meses sin que les manden el agua. Expresó que se ve en la necesidad de comprar el líquido porque tiene que lavar tres veces a la semana. Sostuvo que un “tanquecito” de agua le cuesta 150 pesos. “Y yo que vivo en una tercera; en menos de 150 pesos, no me lo quieren llenar”, indicó.



Otro que habló al respecto fue Sócrates de Jesús Hernán, quien afirmó que la población está siendo maltratada por las autoridades de la Caasd y el Gobierno al no contar con el preciado recurso.



El mismo clamor expresaban moradores del Barrio Libertador, quienes están a la espera de una urgente solución.



Pantoja



La queja por la constante escasez del agua también fue notoria en Pantoja, recogida por este medio a través de algunos testimonios . “La Caasd no dice nada, aquí mandan a veces tres camioncitos de agua, dizque para el barrio, y lo que hacen es que se lo reparten entre los compañeritos de las bases. Aquí estamos desde antes de diciembre sin agua”, comentó Pedro José Suárez, residente en la calle La Isabela, de Pantoja I.



“El problema aquí es que el dinerito que uno consigue tiene que gastarlo para comprar agua. Hay que dejar de comer; a veces uno quiere comerse algo, pero lo principal es el agua”, expresó la comerciante Carmen Núñez.

Comunitarios de Santo Domingo Oeste muestran sus tanques vacíos.

Sectores tenían días sin agua, pero llegó ayer

El presidente de la junta de vecinos del sector Pueblo Nuevo de Los Alcarrizos, Celso Martínez, tras confirmar que fue notificado sobre la avería del kilómetro 40 de la Autopista Duarte y de que su corrección llevaría entre cuatro a cinco días, dijo que el agua comenzó a llegar en algunas zonas del sector cerca de las 10:00 de la mañana. Mientras, Pedro Pérez, del barrio Obras Públicas, señaló que el sector tenía cinco días sin agua, pero que llegó ayer. “Ayer no había el día entero, pero esta mañana llegó”, manifestó Winiffer Núñez, del Invi, Los Alcarrizos.