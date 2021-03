"Eso está en las redes sociales, tú lo que tiene es que cojer cabeza": hermano de hombre que mató a su pareja y se atrincheró

El hermano de Fernando Mercedes, quien mató a su esposa y en estos momentos se encuentra atrincherado en su casa, se comunicó con él vía telefónica para tratar de convencerlo de entregarse a la Policía.

"Eso está en las redes sociales mi hermano, tú lo que tienes es que coger cabeza, tú eres un hombre inteligente. Usted ha salido de abajo siempre", se escucha al hombre conocido como Mercedes decirle por teléfono a su hermano, quien por más de cuatro horas se encuentra atrincherado en su vivienda, en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

Fernando Mercedes, además de matar de un disparo a su pareja Maria Dolares Marte Taveras, de 54 años, hirió al hijo de esta, un joven de 25 años, cuyo nombre es Carlos Manuel Mesa, quien recibió un impacto de bala en el abdomen y en el antebrazo izquierdo.

El lugar se encuentra rodeado por agentes de la Policía Nacional en compañía del director de la Regional Este, Máximo Báez Aybar.

Toda la zona está acordonada por agentes policiales en el sector Alma Rosa 1ra, en la calle José Cabrera, Santo Domingo Este.

El director de la Regional Este, Máximo Báez Aybar, se encuentra en el lugar se encuentra en el lugar encabezando el operativo.

El agresor fue quien pidió que llamaran a la Policía

De acuerdo a las informaciones suministradas por Lidia Fabián quien era vecina de la familia, luego de que se escucharon varios disparos, el agresor fue quien dijo que llamaran a la Policía Nacional.

"Escuchamos los tiros y creíamos que era un atraco, cuando veo que el vuelve para atrás dije: oh, seguro agarró a los atracadores y cuando le veo al lado de la jeepeta y veo que se mete la pistola en la boca, dije que esto no es normal, y me entré a la casa con mis niños, después de ahí no se más nada”, manifestó.

La mujer dice que hasta el momento no conocen la causante del hecho.

Destacó que el hombre los saludaba pero que desconocen como era la vida de esa familia.

La razón por la que todos pensaban que era un atraco es porque estos hechos son bastante frecuentes en la zona.