El Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda que se realiza en el país se ha desarrollado con dificultades en la cobertura, y por tal razón la Oficina Nacional de Estadística (ONE) extendió la jornada hasta el 30 de noviembre.



En principio se tenía establecido que el ejercicio censal, en toda la geografía nacional, se desarrollaría del 10 al 23 de noviembre. Ahora la ONE añadió 7 días más.



Los contratiempos que se presentan en estos tipos de procesos se han prolongado más de lo que tenía previsto la Oficina Nacional de Estadísticas.



El pasado jueves 10 de septiembre el Décimo Censo Nacional comenzó en todo el país con una jornada de ajuste. Para la directora de la ONE, Miosotis Rivas, a dos días de iniciar el proceso (viernes y sábado), ya los empadronadores iban a estar diseminados en todo el territorio nacional, completamente equipados y familiarizados con las áreas.



Sin embargo, el domingo 13, Víctor Romero, encargado del Departamento de Censos de la ONE, informó que solo 26 de 32 provincias tenían una conectividad de un 100 % de las tabletas que utilizan para recolectar la información.



En ese momento, Romero aclaró que el retraso que habían tenido desde el día 10 hasta ese día se debía “a las dificultades que se dieron en el proceso de registro y la vinculación de la base de datos con la conectividad a los servidores”.

Provincias rezagadas en cobertura

El 21 de noviembre se emitió el boletín #9. En ese informe se demostró que la conectividad de los dispositivos móviles (tabletas), se ha quedado estancada en las provincias Santiago; La Altagracia y

Santo Domingo, específicamente en los municipios Santo Domingo Oeste, Norte, Este y Boca Chica.



Ese mismo boletín, detalló que al cumplirse 11 días de operación del censo, sólo seis provincias mostraron un alto avance del proceso de empadronamiento. Estas son Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, La Vega y Sánchez Ramírez.

Pago de viáticos a empadronadores del censo

Otro inconveniente que se ha presentado es el retraso en los pagos de viáticos a empadronadores y supervisores. A pesar de que muchos censistas se quejan de la dilatación del pago, la ONE asegura que se ha agotado el debido proceso de los depósitos.



En el boletín de ayer (#10), la ONE informó que el 70 % de los empadronadores han recibido pagos de viáticos (36,648 personas), mientras que 18 %, correspondiente a 9,493 censistas, tienen los pagos disponibles en el banco. Unos 6,350 empadronadores, equivalente al 12%, tienen el pago en tránsito.