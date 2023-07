Email it

Concejo de Regidores tiene en su poder aprobación de plan para elevar el territorio normado de 42% a 94%

Además de gestionar servicios tan necesarios como la recolección de residuos sólidos o la construcción y el mantenimiento de los espacios públicos, los ayuntamientos están llamados a planificar y ordenar sus territorios con una visión holística y estratégica.



Paradójicamente, más de la mitad del Distrito Nacional crece de manera desordenada. Apenas el 42.8% de su suelo cuenta con normativas de regulación, cuyas reglas se concentran en sectores favorecidos de la Circunscripción 1.



Sin mucho ruido, en los últimos tres años, la Dirección de Planeamiento Urbano de este cabildo ha trabajado en una propuesta reglamentaria para elevar de un 42.8 por ciento a 94.21 por ciento la porción territorial normada.



Esta iniciativa está contenida en seis proyectos que ya se encuentran en poder del Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional para su revisión, socialización y posterior aprobación. El director de Planeamiento Urbano, Mayobanex Suazo, proyecta que al cierre de este año, la capital pueda tener el 94.21 por ciento de su extensión con las normativas correspondientes. La meta es que antes de finalizar este 2023 se deposite un séptimo proyecto ante el Concejo que complete el 100 por ciento del territorio normado.



Actualmente, el documento está en fase de evaluación en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Concejo de Regidores. De acuerdo con el arquitecto Mayobanex Suazo, este martes se estarían celebrando vistas públicas en torno a los sectores Arroyo Hondo, Los Ríos, Los Pinos, Ciudad Real, Altos de Arroyo Hondo III, Villa Claudia, y otros puntos.



Para dar una idea de la importancia de regular las unidades territoriales, dijo “ahora mismo en zonas como Arroyo Hondo, Arroyo Manzano, La Colombia, el único parámetro que como director de Planeamiento Urbano tengo para aprobar es el comportamiento urbano, no hay un parámetro técnico. Es una discrecionalidad total del director de turno”, refirió. A la presentación de la propuesta normativa le precedió un amplió trabajo basado en estudios técnicos, evaluación de tipo y calidad de suelos, comportamiento demográfico y de flujo vehicular, capacidad de agua potable y de carga sanitaria de los sectores.



“Todo eso tenemos que contemplarlo. Nosotros tenemos tres años investigando para poder tener una propuesta para preparar un marco normativo”, puntualizó el funcionario municipal.



“El territorio es dinámico y a veces nos negamos a que crezca, pero ahora va a crecer con orden, porque ha venido creciendo sin criterios”, agregó.



Al destacar los atributos de una ciudad planificada y normada, dijo que como resultado, se generarán nuevas centralidades urbanas, que se traducirá en menores desplazamientos hacia el centro de la capital.



Precisamente, la Dirección de Planeamiento Urbano va tras un modelo de ciudad policéntrica. El experto en urbanismo sostuvo que el polígono central que abarca tan solo 4.76 por ciento del territorio total del Distrito Nacional, tiene una población flotante (personas que entran y salen) diez veces mayor a la que vive ahí.



Explicó que de lunes a viernes diariamente penetran 358 mil personas y cerca de 125 mil vehículos que circulan en tan solo 4.76 kilómetros cuadrados que abarca el polígono central.



“Por primera vez estamos poniendo las condiciones de desarrollo y ya no va a depender de una discrecionalidad de un funcionario de turno, sino que está establecido en una ordenanza y puede ser revisado por cualquier ciudadano”, destacó. “Cuando la alcaldesa Carolina Mejía asume las riendas de la Alcaldía del Distrito, nos instruye a que trabajemos la regulación del territorio sobre todo las circunscripciones que no tienen regulación”, señaló el director de Planeamiento Urbano. Basados en el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado en 2019, esta dirección viene creando las herramientas para la implementación de planes de desarrollo focalizados, con los cuales se pretende planificar la ciudad a corto, mediano y largo plazo generando las condiciones y las pautas para hacer una gestión eficiente del territorio.

ADN tomará en cuenta distintas opiniones

El director de Planeamiento Urbano aseguró que para presentar la propuesta normativa ante el Concejo de Regidores se agotó un proceso de consenso con todos los actores que inciden en la ciudad de Santo Domingo.



Esta fase conllevó 128 reuniones con representantes de sectores que forman parte de la dinámica urbana como juntas de vecinos, sociedad civil, entidades gremiales, empresariales, academias, construcción, entre otros. Con el órgano municipal, hasta el momento se efectuaron 14 encuentros. Como resultados se generaron aportes importantes a la iniciativa presentada.



En este proceso de vistas públicas que se abrirá próximamente, la población tendrá otra oportunidad de presentar sus opiniones en un ejercicio democrático y participativo.