Parece que un diputado de la Cámara de Diputados de la República Dominicana no aguantó la incomodidad y se quitó los zapatos y desveló una de sus medias rotas en plena sesión. Pero no contaba con una cámara indiscreta.

La indiscreta foto de los pies del diputado que decidió pasar por la suela los tan debatidos códigos del hemiciclo la tomó y compartió el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Eugenio Cedeño. La acompañó con la siguiente leyenda. «El colega está descansando los pies de los apretados zapatos».

Tomando en cuenta la hora en que el diputado Cedeño compartió la fotografía (3:35 pm), esta se tomó durante la sesión en la que se conocía un proyecto de ley de política nacional antidopaje, aprobado en dos lecturas consecutivas.

Cedeño no revela quién es el diputado de la media rota, aunque es de presumir que no es de su bancada. Por supuesto, los comentarios no faltaron en la red social.

«Eso fue a propósito para proporcionar ventilación a los pies!», «El honorable debe ir a jumbo cuando salga», «Eso es tratando de educar a sus colegas para que la cámara aumente los salarios ya que los mismo no alcanzan para comprar medias, en la administración pasada no alcanzaba para una botella de agua», «el Día del padre está a la vuelta de la esquina, que aguante ¡Falta poco!» fueron algunos de estos comentarios.