La nueva coordinadora general de la entidad apuesta al órgano persecutor en su lucha contra la corrupción

La coordinadora general de Participación Ciudadana (PC) para el periodo 2023-2024, Nora Elizabeth Sánchez (Lizzie), apuesta al trabajo que realiza el Ministerio Público (MP) en la lucha contra la corrupción y apoya de manera firme a la procuradora general de la República en el desempeño de su gestión.



Muestra de ello es que para la titular del movimiento cívico el órgano persecutor del Estado de esta gestión ha sido el más transparente e independiente que ha tenido la República Dominicana.



“Yo creo que posiblemente nosotros ahora mismo contamos con un Ministerio Público que ha sido el más transparente y el más independiente”, enfatizó al ser entrevistada por teléfono por elCaribe.



Al arrojar más luz al tema, denunció que el país tuvo un Ministerio Público “ligado” de manera total y “subordinado” al partido del gobierno de ese momento: Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



No obstante, cree que la magistrada Miriam Germán Brito, titular de la Procuraduría, “es quizás de las personas dentro de la Justicia que han tenido un mayor respaldo, por su trayectoria de persona seria, honesta y desvinculada con grupos políticos”.



Ante esto, confía en que la alta dirigente del organismo estatal nunca se ha prestado a hacer el juego a lo político ni a recibir presiones de esa índole.



Sobre el expediente de solicitud de medidas de coerción a 20 imputados en el denominado caso Calamar, dijo que el documento, que tiene 2,120 páginas, “no tiene desperdicio” a nivel general.



Aunque reconoció que es muy difícil ver fallas estructurales dentro del documento anticorrupción, “aunque las deba tener”, manifestó que “es posiblemente el mejor expediente que se haya conformado en muchos años” en la República Dominicana.



Sánchez entiende que hasta el momento el Ministerio Público ha respetado el debido proceso y derecho de los imputados.



“Eso es lo que se debe exigir, que se cumpla con el debido proceso y se respeten los derechos humanos”, expresó.



Expedientes presentados por el MP



La coordinadora general de Participación Ciudadana concibe que los expedientes sobre casos de corrupción que presenta el MP han sido ampliamente trabajados, “sobre todo el último, el del (caso) Calamar”. Del documento, comentó que ha sido resultado de un trabajo “muy arduo”.



“Mucho más de dos mil páginas tiene el expediente, hasta ahora, de solicitud de medida de coerción, y la verdad es que tiene una cantidad de pruebas tremenda de un entramado que cuando uno lo ve, le vuelve la cabeza loca a cualquiera, porque están involucradas ahí una serie de instituciones estatales”, indicó.

Comentario del presidente de EE.UU.



“Lizzie” Sánchez validó el elogio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hacia la República Dominicana por la lucha del Gobierno contra la corrupción. Explicó que el país del norte tiene información suficiente para dar esos tipos de comentarios.



“Realmente, yo entiendo que por primera vez en nuestro país nosotros estamos viendo una justicia o una procuraduría fiscal ajustada a la independencia y a tener seriamente intenciones de hacer justicia”, dijo.



Señalamiento del diputado Sergio (Gory) Moya en caso Calamar



El Congreso Nacional debería de pronunciarse sobre los señalamientos al diputado perremeísta Sergio (Gory) Moya en el expediente del caso Calamar, al igual que el Ministerio Público, de quien dijo debe actuar de acuerdo con lo que la ley le establece.



Enfatizó que al primer Poder del Estado le compete pronunciarse al respeto, porque el legislador es uno de los miembros del órgano bicameral.



Moya anunció el pasado jueves que renunciaría como diputado y se retiraría de la vida pública, si se demuestra que recibió dinero irregular.



Tras agotar un turno en la pasada sesión de la Cámara de Diputados, dijo “que no existe ni existirá un solo dueño de banca” que pueda demostrar o probar que se haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero, o que yo haya sido parte “de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona”.



Planes y enfoque de PC



Al ser preguntada sobre los planes y enfoque de PC, ponderó que por una parte es el fortalecimiento de la propia institución a lo interno.



En términos generales, según comentó, es continuar con los objetivos propuestos desde el inicio del movimiento cívico: fortalecer la democracia y la institucionalidad; el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y contribuir con el fortalecimiento de las instituciones del Estado.



“Básicamente, digamos que ese podía ser el resumen de nuestro trabajo dentro de la institución”, agregó.

Hoja de vida de Nora Elizabeth Sánchez

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana eligió hace unos días a Nora Elizabeth Sánchez como nueva coordinadora general de la institución para el periodo 2023-2024. Lizzie Sánchez, como se le suele decir, es socióloga con formación en Sostenibilidad y Responsabilidad Social; miembro fundadora de PC, es parte del Consejo Nacional y coordinadora de las Comisiones de Fortalecimiento Institucional, de Transparencia y de Ética. En la actualidad es asesora de empresas privadas en responsabilidad social corporativa; perteneció a la Junta Directiva de Fe y Alegría, y de la Escuela Forestal de Jarabacoa; y ha realizado labores en proyectos de desarrollo, Además de, se ha destacado en otras cosas.

Documento

Lizzie Sánchez afirmó que posiblemente el expediente caso Calamar es el mejor que se ha conformado en muchos años.