El empresario cree necesario un ambiente de negocios que piense en los intereses del país por encima de los particulares

El empresario Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella, planteó la necesidad de que los empresarios asuman un compromiso social con el país, y advirtió que si se destruye el entorno de ambiente de negocios, no habrá labor empresarial exitosa.



Estrella expuso sobre las consideraciones necesarias para el manejo empresarial en el contexto actual, y sobre la visión estratégica y la evolución del sector empresarial en los próximos años, al disertar como orador invitado en el almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), capítulo Santiago.



Dijo que no hay mercado donde se pueda trabajar si no hay país, por lo que el primer deber del empresario es preservar la nación.



Estrella favoreció una reforma integral que permita mantener el crecimiento económico y espera que para el año 2030 el Producto Interno Bruto pueda situarse en 200 mil millones de dólares.



Destacó la diversificación de la economía dominicana y las reglamentaciones del mercado.



Estrella dijo que la consolidación de la banca y el sistema financiero es un ejemplo de cómo las leyes y reglamentos fortalecen las instituciones.



Considera que esto ha permitido fortalecer el mercado debido a que está completamente abierto al mundo exterior.



El líder empresarial plantea que contrario a otras naciones, la República Dominicana no cuenta con una oligarquía empresarial, debido a que la economía es diversificada y no hay un solo renglón que supere el 15 por ciento.



“Nuestro mercado es diverso, reglamentado, abierto al libre comercio y con avances tecnológicos mundiales”, puntualizó el presidente del grupo Estrella.



Al hablar del empresario del futuro, destacó los avances significativos en tecnología, con el desarrollo de la inteligencia artificial que, dijo, provocará una masiva disminución del empleo actual.



Dijo que se espera que nuevos tipos de empleo sustituyan los que se perderán.



“Segurísimo que tendremos cada vez que proteger más al medioambiente. Ya el calentamiento global es casi un dogma y las empresas tendremos necesariamente que adaptarnos a esa realidad”, indicó Estrella.

Dijo que es necesario ener más compromiso social y más relación con el entorno.



Reconoció que las comunidades se han empoderado y las empresas no pueden vivir fuera de esa realidad. Y plantea que cualquier cosa que un empresario haga para beneficio propio y que afecte al país, está afilando cuchillo para su garganta. El dirigente empresarial indicó que la valentía ante el riesgo, casi la pasión por el riesgo, es quizás la característica más valiosa de un empresario exitoso.



“No hay definición para ser empresario. Lo que sí tienen los empresarios que sobresalen son características comunes que sin ellas es imposible ser exitoso en el mundo empresarial: inteligentes, trabajadores incansables, persistentes, o sea que cuando se caen se levantan, no tienen miedo a tomar riesgos, apuestan al país y además quieren ser algo en la vida, quieren ser grandes. No quieren ser del montón”, manifestó Estrella.



Puso como ejemplo de casos exitosos sin la formación académica que posee el empresario de hoy día el de Pedro Rivera, Avelino Abreu, Víctor Méndez Capellán y Wáscar Rodríguez.



Expresó que el empresario no desarrolla sus actividades de manera aislada, sino dentro de un país y cada nación desarrolla un ecosistema, un ambiente para comprar y vender que se llama mercado.



Al destacar el aporte del sector privado, el presidente del Grupo Estrella habló de los avances económicos logrados por el país en los últimos 60 años, al punto de que la economía es 170 veces más grande y hoy día tiene un Producto Interno Bruto de 114 mil millones de dólares.



Dijo esperar que para el año 2030 el PIB pueda situarse en 200 mil millones de dólares.



Reveló que el 85 por ciento de lo que produce el país es generado por el sector privado, contrario a economías muy centralizadas. Dijo que el entorno favorable para las inversiones ha atraído en los últimos tiempos a empresarios venezolanos y de otras naciones.



Con respecto al crecimiento, dijo que el Ozama tiene el 40 por ciento del PIB y crece a un 12 por ciento, mientras que el Cibao aporta el 33 por ciento y su crecimiento es de un 20%.



Estrella destaca que la región Norte suma 36 mil millones de los 114 mil millones el PIB, es decir que la economía es más grande que la de El Salvador y un per cápita de 10,500 dólares, mayor que Colombia y la inversión extranjera directa es de casi mil millones. Recordó que el 40 por ciento de la economía por remesas, llega a la región Norte.



Dijo que ese crecimiento obedece a la unidad de los empresarios que han apostado a proyectos como el Aeropuerto Cibao, Hospital Metropolitano, clínica Unión Médica, las grandes universidades y el centro de convenciones.



“La otra cosa que hemos hecho, es que ya tenemos relevo, una nueva generación mejor formados que nosotros y con capacitación internacional que se están haciendo cargo de los negocios con una gran visión, a pesar de que tuvimos una mala suerte de que perdimos varias personas que fueron instrumentos de desarrollo en muy poco tiempo, como fueron don Eduardo, don Fernando, don Guillermo, don Wáscar, Marino Ochoa, Manuel Arsenio Ureña, Poppy Bermúdez y Primo Rodríguez”, expuso Estrella.



Indicó que la cartera de crédito en el Cibao es un 25 por ciento más que el promedio nacional y en el sector de la construcción, los créditos en Santiago están en un 86 por ciento.



Estrella indicó que hay algo en las individualidades empresariales que no cambiará, que son las características y valores comunes a todos los que han tenido éxito empresarial: inteligencia, trabajo, perseverancia, asumir riesgos y la fe en el país. Expresa que el empresario de hoy debe continuar con las mismas características que les son factores comunes hoy día como la inteligencia, persistencia, pero en materia de educación deberá formarse en aprender un poco de todo, debido a las amenazas que hay en el mundo.



“La empresa y los empresarios, tenemos una vida muy dinámica y hay que estar preparados para que te pase lo peor y hay que echar el pleito. El empresario que se cree que es un fenómeno, la historia nos enseña que suceden muchas cosas que no dependen de ti, que te pueden llevar la empresa y lo que nos queda es estar atentos”, enfatizó.



Y dijo que cada día más, el empresario de hoy debe tener más valores, ética, la palabra empeñada, el honor, el valor de lo que hace.



Ve un peligro con las redes sociales, debido a la cantidad de tiempo que dedican muchas personas, en vez de aprovechar en crear e innovando para solucionar los problemas que pasan todos los días.



Destacó la formación profesional como forma de dar permanencia a las empresas.



El ejecutivo también subrayó las virtudes del mercado dominicano, aseguró que este cuenta con un marco regulatorio adaptado a las necesidades locales e internacionales, que se destaca por su diversidad, apertura al libre comercio y avances tecnológicos.



Durante su disertación, Estrella dijo que las empresas no solo deben velar por su bienestar y el de sus colaboradores, sino por el desarrollo del país y su gente.



“No hay mercado donde podamos trabajar si no hay país, por lo que el primer deber del empresario es preservar el país”, expresó el empresario santiaguense.



La bienvenida fue ofrecida por Ricardo de la Rocha, presidente de la Amchamdr, capítulo Santiago, quien destacó que la realidad empresarial actual requiere de innovación y una visión multilateral de futuro.

Considera necesario mantener la estabilidad estratégica y generar un impacto positivo en la sociedad.

La presentación estuvo a cargo de María Waleska Álvarez, vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio.



Álvarez explicó que encuentros como este, en los que oradores como Estrella pueden ofrecer a la élite empresarial y al país sus perspectivas sobre el ecosistema comercial dominicano, son necesarios para el fortalecimiento económico y social de la República Dominicana.



“En Amchamdr somos fieles creyentes de que la democracia de los países se construye sobre la base del debate y conciliación de ideas, poder contar con el beneplácito y la participación de las fuerzas políticas nacionales y del sector privado en foros de debates y mensajes a la nación, constituyen un ejemplo mundial de cómo se fortalece y consolida la institucionalidad”, aseguró Álvarez.

El empresario Manuel Estrella diserta sobre la evolución del sector empresarial. Steven Puig, William Malamud, la vicepresidenta Raquel Peña, Manuel Estrella, Eduardo de la Cruz y Ricardo de la Rocha. Asistentes al Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio.

Personalidades acuden a actividad empresarial

Al encuentro llevado a cabo en el hotel Gran Almirante asistieron la vicepresidenta de la república, Raquel Peña; el ministro de Industria y Comercio, Víctor (Ito) Bisonó, el ministro de la Presidencia, Joel santos; Daniel Rivera, ministro de Salud Pública; el senador Eduardo Estrella; el alcalde de Santiago de los Caballeros y candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, y Omar Fernández.



Igualmente, acudieron a la conferencia Félix García, Julio Brache, Fernando Capellán, Lina García, así como directivos de las entidades empresariales de Santiago y la región Norte, también profesionales de la economía, y el historiador Frank Moya Pons.

Malamud llama a generar impacto positivo

El vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, William Malamud, aseguró que es esencial mantener una mentalidad estratégica, centrada en la sostenibilidad y en generar un impacto positivo en nuestra sociedad, para que así el comercio pueda seguir desarrollándose en el país”.



Planteó los desafíos que exigen, como la adaptabilidad, la innovación y la visión de futuro.

“La realidad empresarial actual está en constante cambio y transformación, con desafíos que exigen adaptabilidad, innovación y una visión clara del futuro”, dijo Malamud, quien sirvió además como el moderador de las preguntas hechas por los asistentes a la actividad empresarial. La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana desarrolla estos espacios de formación de sus miembros.

Impacto

Estrella destacó que el país requiere de una reforma fiscal similar a la que se hizo en 1990 para seguir creciendo.