Santo Domingo.- El exministro de Hacienda, Daniel Toribio, consideró que el presidente Luis Abinader ridiculizó las estadísticas oficiales, como las del Banco Central, para hacer comparaciones de la inflación y el poder adquisitivo de la población, utilizando lo que definió como “el pollo index” en su discurso de rendición de cuentas.

El también economista se definió como un creyente de las estadísticas del Banco Central, sin embargo, aclaró que cuando se reporta el nivel de inflación se utiliza un promedio que incluyen productos que la gente no compra todos los días.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el también exadministrador del Banco de Reservas explicó que dentro de la inflación se incluyen renglones como educación, transporte y viviendas que pueden aumentar en una vez al año, pero el impacto se diluye en el tiempo.

“Yo oigo la comparación que se hace con el 2011, y resulta que el muchacho que tenía diez años en ese entonces ahora tiene 21, el que tenía 15 ahora tiene 26, pero por qué tu no hace las comparaciones con respecto a cómo estaban los precios cuando tu entraste, a cómo está el pollo, el arenque, la leche, el bacalao y aceite vegetales con relación a agosto del 2020, o sea, eso es lo que hay que comparar”, demandó el dirigente opositor.

El titular de la secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo insistió que, “lo que es más grave, que en un acto tan solemne se quiera ridiculizar las estadísticas del Banco Central y de todo el mundo, y mencionó el pollo index como estadísticas, y yo dije se salvó el mundo, a esos muchachos hay que darle el premio Nóbel, porque ya hay que cerrar todos los departamentos de estadísticas del Banco Central, y los departamentos de estadísticas del todo el mundo”.

“Hay dominicanos que hoy en día no tienen el dinero para comer, que se saltan una comida, que padecen situaciones difíciles, que tienen que buscársela para mantener a los hijos, tú no puedes venir a decirle al país que en el pollo index estamos mejor que antes”, deploró el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Toribio dijo que eso no lo cree nadie, porque si estamos también, y mejor que antes, entonces para qué aumentar los salarios, igual hablan de que bajó el nivel de pobreza y, concomitantemente, dice que aumentaron 300 mil tarjetas supérate, entonces habría que ver a quién le dan esas tarjetas cuando ellos dicen que hay menos pobres.

Asegura Gobierno no ha hecho nada en Pedernales ni Manzanillo

El economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo Daniel Toribio aseguró que, contrario a lo que ha dicho el gobierno, en Pedernales y Manzanillo no se ha hecho nada.

“Yo tengo en la cabeza un mapa de las principales obras que ha anunciado el gobierno, en Pedernales no se ha hecho nada, en Pedernales en estos momentos no se ha hecho nada, por ejemplo, hace seis meses que se dio un palazo para el puerto, dónde está ese puerto, con el aeropuerto todavía están haciendo vistas públicas con los moradores porque eso no está claro”, dijo el ex ministro de Haciendas.

Toribio Insistió en que en dicha provincia fronteriza no se ha hecho nada, porque se han anunciado la construcción de dos hoteles, pero, por arte de magia, el que me está viendo cree que eso lo van hacer los españoles, sin saber que los 17 mil millones de pesos van a salir del gobierno, y lo único que harán los hoteleros es ponerle su nombre y operarlos, si es rentable.

Dijo que el principal problema es cómo va a llegar la gente a Cabo Rojo, porque no hay aeropuerto, no han puerto, y la carretera ni se diga, porque todo es anuncio.

“Si tu va de Enriquillo a Pedernales, ahí hay 85 curvas, un señor de por ahí que yo le pregunté me dijo que al ritmo que va esa construcción en 26 años la terminan”, señaló.

El exadministrador del Banco de Reservas dijo que en Barahona se ofreció un puerto turístico, Igual se ofreció la Presa de Joca en Elías Piña y no se ha vuelto hablar de ella, y lo mismo sucede con varias extensiones de la universidad Autónoma de Santo Domingo que se han anunciado.

“En Manzanillo no se ha hecho nada, y se ha mencionado en los tres discursos, nada es nada, no se ha hecho la verja de la Zona Franca, el Puerto de Manzanillo, se hizo una licitación para 250 megavatios que nadie sabes si ha comenzado o no, se anunció una presa que se llama Boca de Guayubín y no se ha hecho”, explicó.

Daniel

Toribio remachó que en Pedernales y Manzanillo no se ha hecho nada, y aclaró que no sabes si se va hacer, pero lo cierto es que hasta ahora no se ha hecho.

«Leonel es que está como la competencia real”

Daniel Toribio quien es miembro de la dirección Política de la Fuerza del Pueblo aclara que, no es que el presidente Luis Abinader ha escogido a Leonel Fernández como su competencia, sino que el exmandatario está posicionado para disputarle el poder al actual mandatario.

“La Verdad es que, parecería ser, que las informaciones que tienen desde el gobierno son las mismas que nosotros tenemos, por eso la razón de querer comparar cifras del 2022 con el 2011, es decir 11 años atrás, y no es que el presidente Abinader ha escogido a Leonel como su competencia, es que está, porque una cosa es que tú lo escoja, y diga no está y lo escojo, no, no es que lo ha escogido, es que está como la competencia real”, explicó Toribio.

El dirigente opositor dijo “que las encuesta que ha visto son dos o tres por ciento por encima, pegado, y creciendo, ahora, dentro de poco, estamos entregando un padrón de 1.5 millones de miembros, y estamos trabajando para llegar a dos millones”.

Y, Ahí te aclaro lo siguiente, oigo gente diciendo que nosotros no tenemos una estructura, el que dice que nosotros no tenemos estructura que me diga donde no tenemos una, hay lugares donde somos el partido más fuerte”, sentenció.

Agregó que, “nosotros somos más fuerte en Barahona, en San Juan de la Maguana, en San Cristóbal, en el Sur en casi todas las provincias nosotros somos el partido más fuerte”.

También mencionó al Gran Santo Domingo, lo que implica que la fuerza del Pueblo ha tenido un gran crecimiento y es lógico que haya sido así, porque, aunque la gente hable de tres partidos, al final las cosas terminan en dos, debido a que ahora hay un proceso de absorción que favorece a su partido, contrario a lo que sucedió en el 2020.