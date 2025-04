La tragedia de Jet Set no terminó con la sepultura de sus 231 víctimas, y esta semana podría ser crítica para la salud mental de los familiares y personas que hayan estado expuestas de manera directa o indirecta a lo ocurrido aquella aterradora madrugada del martes 8 de abril en el popular centro de diversión.



Lo que se espera a partir de esta semana, de acuerdo con el psiquiatra José Miguel Gómez, es una avalancha de episodios de ansiedad, depresión, trastornos del sueño y disociativo, estrés postraumático, crisis nerviosas y enfermedades psicosomáticas.



Aunque los sobrevivientes del evento y los parientes de los fallecidos serían los más afectados con los efectos postraumáticos, no escapan de estos las personas vinculadas de manera directa con la catástrofe, entiéndase rescatistas, personal médico y de apoyo.



Los trastornos antes mencionados podrían afectar incluso la estabilidad emocional y mental de la población que ha estado en constante exposición a información y material visual relacionado con el mortal derrumbe del techo de la icónica discoteca Jet Set.



La psiquiatra Francis Báez consideró lógico que después de vivir una catástrofe de esta magnitud, se produzca el denominado efecto dominó o fobia colectiva en el que la mente es bombardeada por temores e inseguridades relacionados con lo que se escuchó o se vio acerca del evento traumático.



“Todo el que de una u otra forma vio algún tipo de video de lo que sucedió allí, solamente con decir se cayó el techo de ahí, de ahora en adelante, eso crea en la mente de todo aquel que estuvo expectante esa fobia”, explicó en entrevista para Despierta con CDN por el canal 37.



En palabras de su colega, José Miguel Gómez, asesor del Gobierno en materia de salud mental: “Esta es una tragedia que va a durar mucho tiempo y no hay un tratamiento específico del duelo. A la gente se le acompaña para que viva su duelo y se le va a acompañar desde el inicio hasta el final, es lo que se requiere y es lo que ha pedido el presidente de la República”.



El reconocido psiquiatra, que lidera la estrategia de salud mental articulada por el Gobierno para dar respuesta a la población afectada con la tragedia de Jet Set, ofreció detalles de los siguientes pasos a dar en ese sentido .“Ahora empieza la segunda intervención en salud mental y aquí el equipo de salud, todos, nos hemos reunido, Gobierno, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud, y todo el componente para la estrategia que hemos elaborado desde la Presidencia de la República. En esta semana se interviene a todas las provincias o comunidades que fueron más afectadas”, informó.

Socorristas recibirán ayuda psicológica

Esta intervención incluirá a los socorristas y brigadistas para evitarles un eventual estrés postraumático. “Esa gente de primera línea fue impactada rescatando personas con vida y recuperando los cadáveres”, indicó. Ante este momento de calamidad, el psiquiatra José Miguel Gómez exhortó a las personas que se sienten afectadas mentalmente a buscar ayuda profesional para juntos superar la situación. “Que sepan a dónde ir, dónde acudir, y qué puertas tocar y que sepan que detrás de la puerta están los trabajadores de la salud mental, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales para el acompañamiento”, señaló.