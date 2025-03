El Ministerio de la Vivienda (Mived) concluyó la fase civil del nuevo Centro Nacional de Retención Vehicular, con una inversión que supera los 600 millones de pesos.



La obra, que se encuentra a la espera de la instalación de mobiliario, está prácticamente lista para ser entregada y poner en funcionamiento este moderno espacio concebido para brindar mayor dignificación y comodidad a los usuarios.



Ubicado antes del primer peaje en la Circunvalación de Santo Domingo, en el municipio Pedro Brand, el centro ocupa una extensión de 88 mil metros cuadrados. A pesar de su ubicación algo distante, las mejoras que integra en su infraestructura y servicios han generado expectación, especialmente por el cambio en el protocolo de atención al público.



En entrevista para CDN37, el director de Obras Gubernamentales del Mived, Ángel Beltré, describe el nuevo proceso: “Se inscribe automáticamente en un formulario digital, va a verificar las condiciones del vehículo en la grúa, se le colocan los logos de seguridad o sellos que le van garantizar al usuario que su vehículo no fue maltratado. Luego te van a instruir si te toca capacitación (en las salas de charla) o si solamente tienes que pasar al banco (que está integrado en el edificio) para pagar la multa y luego retirar tu vehículo”, explica.



Modernidades del centro



El moderno centro contará con diversas instalaciones. Algunas de ellas incluyen una sala de espera climatizada, oficinas, área de reuniones, baños, comedores, una cocina, lavandería, y hasta una peluquería para el personal rotativo. Además, los usuarios tendrán acceso a una sucursal del banco estatal y a salas de charla, lo que promete ser un concepto novedoso que mejorará la experiencia de quienes acudan al centro.



“Hay muebles que son de importación por esa razón no están acá y no hemos podido entregar la obra. Pero desde un punto de vista civil la obra está en un 100%”. El talón de Aquiles de la obra ha sido la pluviometría y el terreno, por lo que tuvimos que hacer obras complementarias como muros de gaviones y drenaje francés”, sostuvo el director de Obras Gubernamentales del Mived.



Este moderno proyecto es una obra de infraestructura, que tiene un trasfondo significativo. Sin embargo, su construcción se materializa tres años después del lamentable incidente ocurrido en el antiguo Canódromo El Coco. Allí un intento de inspección por denuncias de corrupción terminó con una brutal agresión a un equipo de prensa y al personal del Defensor del Pueblo.

Ataque a la libertad de prensa



El 11 de abril de 2022, el ataque a la libertad de prensa y la agresión sufrida marcaron un hito en la historia reciente. Además, motivaron la creación de este nuevo centro que promete transformar el proceso de retención vehicular.



Según el Mived, una vez se instale el mobiliario, el Centro de Retención Vehicular será entregado y comenzará a operar en los próximos meses. Con esta acción mejorará significativamente la infraestructura de retención de vehículos en la región.