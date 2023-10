La Cámara de Diputados recibió la tarde de ayer al expresidente de Chile, Sebastian Piñera, quien dictó la conferencia magistral “Agenda Política para el Desarrollo Económico de América Latina y El Caribe (ALC)”, en el Salón de la Asamblea Nacional.



Piñera fue recibido por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, quien ponderó el liderazgo y las cualidades políticas que adornan al líder chileno.



Pacheco afirmó que Piñera es un ciudadano comprometido y dedicado a las actividades que buscan ayudar a los pueblos de la región a alcanzar su desarrollo económico.



Al dictar la conferencia, Piñera hizo un análisis de hacia dónde va América Latina, del que dijo es un continente que lo ha tenido todo.



Detalló que la región posee territorios vastos, recursos naturales, y que tiene casi un tercio del agua dulce del mundo, más del 55 por ciento del litio, un mineral estratégico para el futuro, que no ha tenido guerras mundiales, conflictos religiosos, conflictos raciales y que sin embargo, cuando se hace un balance, América sigue siendo un continente en desarrollo.



“Tenemos un tercio de nuestra población viviendo en condiciones de pobreza, y por tanto no hay una consonancia entre las oportunidades y los logros, América Latina lo ha tenido todo pero no ha logrado una sociedad en paz, democrática, más desarrollada y con justicia, seguimos siendo un continente en subdesarrollo”, lamentó.



El expresidente chileno enumeró los tres pilares del desarrollo que le han hecho falta a América Latina, entre ellos: “Tener un sistema político estable, tener una economía libre, abierta, integrada y competitiva, que permita florecer la creatividad, la innovación y el emprendimiento que vive en el alma de ser humano, y el tercer pilar es tener un sistema social inclusivo, que luche contra la pobreza.