Tras haber marcado las estructuras que serán demolidas para construir la extensión de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo hasta el sector San Felipe de Villa Mella, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) dice estar en la fase de licitación para iniciar la edificación de la obra.



Según las informaciones suministradas por la entidad a elCaribe, se procederá con la licitación en este mes de julio. Estimó que, si se pone en marcha el referido procedimiento, comenzarán a partir del último cuatrimestre de este año la construcción de las dos nuevas estaciones que contempla la extension de la terminal.



“Si empezamos la licitación ahora, entre 60 y 90 días arrancamos”, afirmó la Opret al ser consultada sobre los avances del proyecto, que estaba previsto para comenzar a construirse a mediados del presente año.



La extensión de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo abarcaría desde la actual estación Mamá Tingó (cerca de la Av. Charles de Gaulle) hasta las cercanías de las calles 30 y 31 del sector San Felipe. Con esta ampliación se pretende aliviar la “apretada” situación de este sistema de transporte en el municipio Santo Domingo Norte.



Según datos previos de la Opret, una de las estaciones sería construida frente la escuela Ramón Matías Mella, donde también funciona el Distrito Escolar 10-01, próximo a las calles 24, 25 y María Trinidad Sánchez.



La segunda parada se ubicaría en las proximidades de la planta de combustible Nativa de San Felipe. Ambas tendrían aproximadamente un kilómetro de distancia entre una y otra.



Además, en lo que sería la última estación se construirá un parqueo público para que las personas dejen sus vehículos y hagan uso del sistema de transporte masivo, con lo cual se busca contribuir al descongestionamiento del tránsito en la localidad.



Propiedades marcadas



En un recorrido de este medio por la zona en la que se edificará la infraestructura, se pudo constatar las marcas con letras y números de color rojo en las paredes de las estructuras que estarán afectadas con la construcción de la extensión, entre ellas la Escuela Ramón Matías Mella, ferreterías, bancas y otros establecimientos comerciales.



Pese a los trabajos que evidencian avances en la ampliación, algunos propietarios de negocios y comunitarios consideran que han sido lentas las ejecuciones de la tan esperada obra.



“Eso (las marcas) fue como en enero y después volvieron a principio de mayo. Ellos simplemente hicieron sus divisiones, recorridos y marcaron muchos locales pero hasta el momento no se ha sabido más nada. Pero la comunidad está esperando el inicio del proyecto porque aquí no se puede con este desorden. Ellos informaron que iban a arrancar, pues que arranquen que es lo que se necesita”, comentó Bienvenido de la Cruz, propietario de uno de los locales que serán derribados.



Otros expresaron descontento por la poca información que dicen tener de la ampliación anunciada desde el 2021.



“Aquí no han hecho ningún tipo de comunicación ni información para que la gente tenga conocimiento de los pasos que van a dar cuando vayan a iniciar ese proyecto”, indicó uno de los residentes de la zona.



Lista para el 2025



La Oficina para el Reordenamiento del Trasporte (Opret) indicó que una vez iniciado el proceso de construcción de la extensión de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, este durará entre 18 meses y dos años para concluir. En este sentido, se prevé que la obra esté lista para el año 2025.



Destacó que por lo pronto se avanza en la unión de los seis primeros vagones de 72 que llegarán al país para ser integrados al sistema de transporte. Con estos se busca aumentar de manera considerable la capacidad del servicio del Sistema de Transporte Integrado Metro-Teleférico de Santo Domingo.



A la llegada de los vagones, la Opret había informado que estos fueron el resultado de un proceso de adquisición de unas 24 unidades de trenes, de tres vagones cada una, que pueden ser acoplados entre sí, con el fin de duplicar la capacidad de transporte para usuarios del metro.



Además, la entidad explicó que con estas acciones se hace frente a la sobredemanda actual en horas pico en el referido medio de transporte masivo tal y como había sido anunciado.



En este sentido, la institución precisó que los seis vagones podrán ser acoplados a dos trenes similares y así comenzar el proceso de ampliación de la capacidad en la Línea 1, y que para este proceso el fabricante necesitará de 45 a 60 días.

Números y letras de color rojo identifican los locales que serán afectados. La estación Mama Tingó, en Villa Mella, es una de las más concurridas.

Santo Domingo Norte tendrá siete estaciones

La Línea 1 del metro de Santo Domingo (línea de color azul), recorre la ciudad con sentido Norte-Sur. En la actualidad está compuesta por 16 estaciones de metro que se extienden desde la cercanía de la Av. Charles de Gaulle, en Santo Domingo Norte, hasta el Centro de los Héroes, en el centro de la ciudad capital, con una longitud total de 14.5 kilómetros.



Con la ampliación del tramo hacia San Felipe, se sumarán dos estaciones a las cinco que actualmente se ubican en el municipio de Santo Domingo Norte: Gregorio Urbano Gilbert (Ensanche La Paz) , Gregorio Luperón (Sol de Luz, Cerros de Buena Vista), José Francisco Peña Gómez (Los Guaricanos), Hermanas Mirabal (Parque Mirador Norte).