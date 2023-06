Email it

Santo Domingo, DN.- El ingeniero Andrés García de la Cruz fue reconocido como egresado destacado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), por sus grandes aportes a la comunidad universitaria con la papelería La Escalera.

“Por su dedicación, como egresado destacado, brindando apoyo durante décadas a los estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura”, indica la Resolución No. 2023-137, de fecha 15 de junio del presente año 2023, donde se enaltece la labor de más de 30 años de servicio de García de la Cruz, fundador y propietario de La Escalera, uno de los negocios más emblemáticos de la zona universitaria, dedicado a facilitar los contenidos formativos de la educación superior.

Por su parte, García de la Cruz agradeció la distinción.

“Hoy he vuelto a ver sus aulas, pasillos y su campus para recibir un reconocimiento de mi academia, el cual agradezco de todo corazón, y me llena de orgullo y satisfacción porque no lo esperaba”, indicó el empresario.

“Gracias a mi universidad y al ambiente de libertad y democracia hallado en ella, pude hacer un emprendimiento de un negocio de fotocopiado debajo de la escalera del edificio Amín Abel Hasbún, y luego de ese esfuerzo de emprendimiento me condujo a instalar un pequeño negocio en la zona universitaria, el cual, después de 30 años de trabajo incansable ha dado sus frutos”, agregó.

El egresado de la UASD valoró el esfuerzo de amigos y familiares que han contribuido en la actividad que le ha permitido convertirse en un pequeño empresario del negocio de las publicaciones, impresiones, papelería y librería, con las cuales se han mantenido en el ámbito educativo por tantos años. Durante el encuentro, también fueron reconocidos otros egresados, producto de sus contribuciones en diversas áreas, vinculadas a la referida facultad.