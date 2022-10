Email it

La Altagracia. El periódico elCaribe publicó ayer una historia, titulada “Viaje a isla Saona terminó en tragedia”, donde narra cómo lo que sería un día de disfrute resultó desgarrador para un grupo de turistas.

La vida les cambió a los 50 extranjeros el pasado jueves cuando el conductor del autobús donde se transportaban perdió el control y se deslizó en el Bulevar Turístico del Este. En el accidente instantáneamente dos mujeres, de nacionalidad peruana y chilena, perdieron la vida.

La mañana de ayer falleció otra turista víctima del accidente. Se trata de otra mujer argentina identificada como Valeria Paola Medina, quien falleció en el hospital IMG de Punta Cana al no poder superar el cuadro de gravedad por los golpes que sufrió.

La magnitud del accidente fue tan fuerte, que algunas extremidades de los cuerpos de las víctimas fallecidas quedaron captadas en videos realizados por curiosos que se asomaron al lugar.

Otras víctimas que quedaron con vida también perdieron algunas partes de su cuerpo. Para el argentino Diego Martí y su esposa, la tragedia quedará marcada en sus memorias para siempre debido a que la mujer perdió un brazo en el trágico accidente.

Declaración de la chilena y el video

El primer informe que dieron las autoridades fue que el accidente ocurrió cuando el conductor del autobús, que transportaba al grupo, perdió el control cuando evitó impactar a un carro y un camión.

Sin embargo, al caer la noche del jueves, una de los turistas que iban en el viaje, aseguró que el exceso de velocidad fue lo que causó el accidente.

“El conductor del bus no es como lo relatan que él para esquivar un camión chocó con un muro. Eso no fue así, el conductor iba en exceso de velocidad y él tomó una curva con ese exceso de velocidad y eso resultó en volcamiento”, expresó Dominique Dreckman, durante una conversación con el noticiero Meganoticias.

La chilena precisó quecuatro personas de las que quedaron pegadas al pavimento están mutiladas, “perdieron sus brazos, sus brazos quedaron repartidos por la acera”.

La versión de Dreckman coincide con lo que se observa en una cámara de seguridad, que muestra el momento en que se produjo el accidente de autobús.

En la fílmica se observa cómo el conductor del autobús perdió el control con decenas de viajeros de varias nacionalidades deslizándose cuando trataba de doblar a gran velocidad en el Bulevar Turístico del Este, donde se viró y se produjo la tragedia. l

Ministerio Público someterá al chofer

El fiscal de distrito municipal Verón, Punta Cana, Denis Guerrero, informó que fue apresado el conductor del autobús que se accidentó en la carretera Boulevard Turístico del Este, que dejó tres fallecidos y decenas de heridos. Franklin Nin, quien salió ileso del accidente, se encuentra detenido en la fiscalía de Higüey. El Ministerio Público se encuentra trabajando el expediente para solicitar medida de coerción contra el chofer.