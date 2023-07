Hoy martes, por tercera sesión consecutiva, el pleno de la Cámara de Diputados se reunirá y tendrá en su agenda el informe que recomienda un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas. No obstante, el ambiente es sombrío.



Se debe a que para acusar ante el Senado a los miembros del órgano fiscalizador por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, la Cámara Baja necesita el voto favorable de las dos terceras partes “de la matrícula” -no de los presentes-, según precisa la Constitución en su artículo 83. Esto quiere decir que serían necesarios 127 votos para hacer efectivo el documento acusatorio.



Consciente de ello, los congresistas de la oposición, en especial de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), advierten de lo difícil que sería refrendar el informe, porque, si acataran todos los integrantes de esos dos bloques el llamado a no aprobar la pieza, ésta no fructificaría y se “caería” el juicio político.



Hasta el momento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es la única organización política que ha presentado de manera oficial su orientación con respecto al informe sobre los miembros de la entidad auditora.



Ese partido, que recomienda la aprobación del documento acusatorio, tiene en la Cámara de Diputados una matrícula de 98 legisladores, de ellos 97 activos, porque Miguel Gutiérrez sigue preso en Miami, Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Por tanto, en caso de estar de acuerdo todos los congresistas oficialistas con el juicio político, se necesitarían 30 votos adicionales.



Aunque se sabe que otros bloques apoyarían al PRM, aún así necesitaría legisladores del PLD o de Fuerza del Pueblo. Esto porque ambas organizaciones políticas le hacen un contrapeso al partido del Gobierno de 74 votos (56 diputados del PLD y 18 de la Fuerza del Pueblo), siempre y cuando todos estén de acuerdo con la objeción al juicio político. Además, hay otros votos, como el de Opción Democrática, que también le restan al conocimiento de la pieza.



Debates



El diputado peledeísta Gustavo Sánchez considera que el oficialismo no tiene el deseo de abocarse a conocer el informe “a sabiendas de que no tiene los votos suficientes como para pasarlo”.



Mientras, el secretario del bufete directivo de la Cámara Ba, Augustín Burgos (PRM), que cuestionó a la oposición por objetar el informe, explicó que el Pleno refrendará el documento acusatorio cuando considere que sea pertinente.

Dice el bufete directivo decide tratar o no la pieza

Frente al dilema, el presidente de la comisión especial que investigó a los miembros de la Cámara de Cuentas, Rogelio Alfonso Genao, dejó la responsabilidad del conocimiento o no del documento al bufete directivo de la Cámara Baja. “Entendemos que el tema está en la agenda y se necesita una mayoría especial para ser aprobado, y que el liderazgo del Congreso va a someter el proyecto cuando entienda prudente”, señaló.