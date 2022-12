Falta pagar un 14% de viáticos a empadronadores del Censo, según ONE

Email it

La Oficina Nacional de Estadística (ONE), informó el día de hoy que falta por pagar a un 14% del personal de empadronamiento que participó en el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.

Este monto equivale a un total de RD$285,277,297 millones, por lo que una vez agotados los procedimientos bancarios de un máximo de 72 horas, estos pagos estarán listos para ser retirados por el personal de empadronamiento, establece la ONE.

“Al 6 de diciembre, como puede verse en el gráfico más abajo, que muestra la última actualización del proceso de pago de viáticos de capacitación, levantamiento y honorarios, existen en total un 14% de pagos en tránsito correspondientes al pago de honorarios de diferentes provincias, por un monto de RD$285,277,297 millones de pesos dominicanos”, indica un comunicado de la institución.

FUENTE: ONE

De igual manera explica que un 7% de los pagos ya están disponibles para ser retirados, por lo que se mantienen constantemente llamando a los empadronadores correspondientes para que puedan pasar a retirarlos.

Durante el desarrollo del censo, la ONE presentó inconvenientes con el pago de los viáticos de los empadronadores, de acuerdo a quejas de los mismos, quienes indicaron que viáticos por entrenamiento y de campo al día final del censo no habían sido entregados.

Muchos de los encuestadores desertaron del proceso, mientras que otros se atrevieron a expresar sus quejas públicamente frente al Palacio Nacional.

Por su parte, la ONE explicó que cada empadronador y supervisor firmó un documento llamado Carta Compromiso, con la cual, luego de que la ONE obtiene todas las no objeciones de los organismos correspondientes se convierten en el vínculo contractual.

En este contrato se establecieron las obligaciones y los derechos entre las partes como, por ejemplo, el reconocimiento de quien suscribe queda informado sobre los tiempos que se tardan los pagos de viáticos y honorarios del proyecto para el que ha sido contratado.

En el mismo, el/la colaborador/a se compromete que, a pesar de que pudieran existir estos retrasos, la calidad de su servicio y la entrega a tiempo, no se verán comprometidas.

Desde el primer contrato, quedó establecido que los (as) Supervisores (as) prestarán sus servicios a partir del día ocho (08) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), hasta el día veintiocho (28) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022) y recibirán la suma de veinticinco mil pesos dominicanos (RD$25,000.00) por concepto de honorarios.

También, que los (as) Empadronadores (as) prestarán sus servicios a partir del día nueve (09) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), hasta el día veintisiete (27) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), recibiendo la suma de diecisiete mil pesos dominicanos (RD$17,000.00) por concepto de honorarios.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó el pasado viernes 2 de diciembre, que ha habilitado un espacio en el Centro de Servicio de Información de la ONE, ubicado en el piso 1 del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, para todo el personal de empadronamiento que desee acercarse y consultar el estatus de sus pagos de viáticos.

A través de este, hasta el día seis de diciembre, la institución atendió 770 casos de manera presencial y han notificado vía telefónica a 7,895 personas sobre la disponibilidad de su pago.

Asimismo, a los fines de facilitar estas consultas, desde el jueves 24 de noviembre, la ONE puso a disposición a través de nuestros medios oficiales, un enlace de consulta al acceder a los portales web www.one.gob.do y www.censos.gob.do.

Del mismo modo, se ha habilitado el centro operativo de llamadas ONE donde se puede consultar marcando al 809-682-2717, opción 1.