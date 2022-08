Email it

Maimón. Las dos tuneladoras que fueron suministradas para las labores rescate de los mineros retenidos en la mina Cerro de Maimón, ayer acapararon la opinión pública porque no estaba definido si serían utilizadas o no en los trabajos que realizan para sacar con vida a los dos hombres que desde el pasado 31 de julio se encuentran atrapados en el yacimiento de zinc y cobre.



Desde un principio los dos taladros, uno prestado por el Gobierno de Canadá y la otro por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) a la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), que explota la mina, eran para ser utilizados como equipo necesario para excavar 14 de 74 metros, que faltaría para llegar hacia donde se encuentra el dominicano Gregores Méndez y el colombiano Carlos Yepes.



En las primeras horas de ayer trascendió que la Cormidom iba a continuar el proceso de rescate mediante el método tradicional, sin tener que utilizar ninguna de las tuneladoras, y que solo serían utilizadas si el proceso que ejecutan desde un principio fallaría.



Esta noticia se hizo eco de la opinión pública, sobre todo, generando reacciones sobre el esfuerzo de las autoridades de trasladar desde Canadá hasta el municipio de Maimón un equipo pesado de esta magnitud, de una de unas 25 mil libras, si en realidad no iba a ser utilizada para el rescate de los colaboradores de la Cormidom.



En hora de la tarde, a través de un comunicado, la Cormidom aclaró que los técnicos de Machine Rogers International, procedentes de Canadá, comenzaron a trabajar en los estudios de las condiciones geomecánicas de la roca a los fines de iniciar con la instalación de la perforadora Cubex, modelo 2600 que llegó al país la noche del pasado domingo.



Incluso, el presidente de la empresa, Paul Marinko, dice en el comunicado que se espera que en las próximas horas esta máquina se encuentre operando en el proceso de rescate.



La máquina fue facilitada en un gesto solidario de carácter humanitario por la empresa Machines Roger International, una minera establecida en Val-d’Or, Canadá



Trabajos han avanzado un 75%



De comenzarse a utilizar las máquinas perforadoras, que intentaría llegar hasta la galería donde se encuentran atrapados los dos mineros desde hace 10 días, se encontrarían a solo 14 metros del lugar, según informa la Cormidom.



Más de 70 técnicos, nacionales e internacionales, con alta experiencia en geotécnia y en deslizamientos de rocas, se encuentra en estos momentos en el campo de trabajo y hasta el día de ayer habían excavado 60 metros de los 74 que deben realizar para llegar donde Gregore Méndez y Carlos Yépez.



Poul Marinko, presidente de la Cormidom, aclaró que ha avanzado un 75 por ciento del túnel de la galería que es construida como uno de los accesos para el rescate de los mineros.



Se espera que lo más pronto posible se anuncie a los familiares y a la prensa que las máquinas u otros equipos hayan llegado hasta donde se encuentran.



Poul Marinko, en reiteradas ocasiones ha manifestado a la prensa que está confiando que los muchachos saldrán lo más pronto posible y en buen estado de salud de la mina. Parientes de los mineros realizan oraciones para que los obreros salgan con vida de la mina.



Los familiares esperan que con los aparatos que recibieron desde Canadá y de la Opret puedan sacar a los mineros en los próximos días.

¿Qué es una tunelera y cómo funciona?

Una máquina tunelera es un aparato con motor a gran escala diseñada para la excavación de túneles circulares de gran superficie y extensión, que contribuye con el trabajo y desarrollo de procedimientos de tuberías sin zanja que se utilizan particularmente en el rubro de la minería, ingeniería civil y la construcción.



La maquinaria que fue traida desde Canadá es un taladro Cubex 6,200 que pesa más de 25,000 libras con su mástil. Se espera que con esta máquina se pueda acelerar el rescate de los mineros atrapados en la mina Cerro Maimón desde el pasado domingo, es decir, hace más de 9 días.



Esta es una máquina, cuya versión de 1999 tiene un precio en el mercado de alrededor de 380 mil dólares en reventa y es una perforadora que está diseñada para trasladar con martillos ITH accionados por alta presión de aire que se obtienen con un refuerzo remolcalble.



El refuerzo es un Booster R-110 Cubex, un motor eléctrico compresor de refuerzo alternativo, diseñado para utilizarse con equipos de perforación Cubex ITH. El taladro Cubex 6,200 se puede utilizar para perforar desde Orificios de 3,5” (89 mm) a 8,5” (216 mm) de diámetro.