La comisión especial de diputados identificó 13 tipos de acciones para recomendar un juicio político en el Senado

La comisión especial de diputados que investigó las supuestas irregularidades entre los miembros de la Cámara de Cuentas identificó 13 faltas graves cometidas por el pleno de la entidad, según consta en el informe acusatorio depositado el pasado lunes en la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados. Aunque esa es la cantidad de faltas graves ponderadas en el informe contra el Pleno del órgano auditor, a cada miembro se le menciona y enumera de forma particular el supuesto acto ilícito cometido.



De acuerdo con el documento, los titulares del órgano auditor merecen un juicio político ante el Senado que conlleve a su destitución por supuestas violaciones a la Constitución, leyes y reglamentos; inoperatividad del pleno de la Cámara de Cuentas por intereses personales de los miembros; ejecución presupuestaria deficiente; asignación ilegal de los fondos públicos; incumplimiento de funciones; vicios de incompetencia; y falsificación en escritura pública.



También se les acusa de la violación del artículo VI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, ratificada por la República Dominicana mediante la Resolución No.489-98, del 20 de noviembre de 1998; disputa sobre la distribución, sorteo o balotaje entre los miembros de la Cámara de Cuentas del nombramiento del personal técnico y administrativo; determinar archivos de auditorías de manera irregular; participación en pleno ilegal; usurpación de atribuciones administrativas; así como irregularidad y alteración basada en la inconsistencia en las actas, con respecto a los medios audiovisuales.



Cabe resaltar que un mismo tipo de falta grave puede tener más de un acto ilícito o señalamiento, y también que hay algunas faltas graves atribuidas a todos los miembros del órgano extrapoder.



Señalamientos



Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas, aparece en el informe acusatorio con 11 señalamientos; Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta, 11 señalamientos; Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria, 13 señalamientos; y los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña, con ocho y 14 señalamientos, respectivamente.



Como se puede ver, a Peña Peña es a la que mayor cantidad de actos ilícitos se le imputan, contrario a Fernández Burgos, que tiene menos señalamientos.



Informe tuvo 10 firmas; siete diputados se abstuvieron



El informe que recomienda la destitución de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas fue firmado por 10 diputados de los 17 integrantes de la comisión investigadora, mayoría perremeístas: siete de ellos del PRM y tres de los partidos PRSC, PRD y DxC, uno por cada partido.



Firmaron el documento los diputados Rogelio A. Genao (PRSC), Amado Díaz (PRM), Braulio Espinal (DxC), Jesús M. (Sandro) Sánchez (PRM), César S.(Tonty) Rutinel (PRM), Pedro A. Tineo (PRM), Ramón Bueno (PRM), Rosendy J. Polanco (PRM), Santiago Vilorio (PRM) y Saury Mota (PRD).



Mientras, se abstuvieron de firmar la pieza siete diputados: cuatro de ellos del PLD y los tres restantes de los partidos FP, PQDC y OD, uno por cada organización política. Se trata de los diputados Elías Wessin Chávez (PQDC), Gustavo Sánchez (PLD), Magda A. Rodríguez (PLD), Plutarco Pérez (PLD), Víctor Suarez (PLD), Rubén Maldonado (FP) y José H. Rodríguez (OD).



Informe disidente



Ante el descontento de algunos legisladores de partidos de oposición con la recomendación de la destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas, fue sometido un informe en la Cámara Baja en rechazo de la iniciativa.



El informe disidente está firmado por tres de los cuatro diputados del PLD que pertenecen a la comisión investigadora. Estos son Gustavo Sánchez, Víctor Suárez y Magda Rodríguez. Aunque los nombres de los diputados Plutarco Pérez (PLD) y Rubén Maldonado (FP) aparecen en el informe, no lo firmaron.



En las ocho páginas de la pieza, los denunciantes explican que decidieron presentar el informe disidente por entender que las acusaciones debieron ser examinadas por un profesional del derecho; “pues esas supuestas valoraciones fueron acogidas sin examinar y sin valorar su magnitud, ya que la mayoría de los miembros se adhirieron, y la consideraron suficientes para sostener una acusación de juicio político”.



Precisan, además, que la investigación realizada por la comitiva no examinó de forma conjunta ninguna de las supuestas faltas graves, y no se confrontaron las pruebas para sustentar la acusación. En ese sentido, manifestaron que “un solo legislador –Rogelio A. Genao- leyó desde su computador lo que él consideró violaciones o faltas graves, con méritos para el sometimiento a juicio político” de los miembros de la Cámara de Cuentas.



“Cuando a este legislador se le preguntó si se trataba de un examen hecho por un equipo de legisladores o de técnicos, expresó que no, que eran las valoraciones que él había observado desde los documentos y las grabaciones recibidas”, sustentan los diputados de oposición en su informe de objeción.



De su lado, el diputado Rubén Maldonado dijo ayer que presentaría un informe disidente, por considerar que la comisión especial de la que es integrante no realizó investigaciones “serias” para presentar sus conclusiones. El diputado ofreció su declaración antes de iniciar la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

La Cámara de Cuentas realizó 12 auditorías

En su informe, la comisión especial imputa a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, al realizar en dos años (2021-2022) sólo 12 auditorías de 167 planificadas. La comitiva indica que Janel Ramírez, presidente del órgano fiscalizador, y los demás miembros incumplieron el Plan Anual de Auditoría (PAA) correspondiente al año 2021, en el cual se aprobaron 79 auditorías, de las cuales se ejecutaron 10, lo que representó un 13%. Así también, para el año 2022, se aprobaron 88 auditorías, de las cuales se ejecutaron dos, lo que representó un 2% de lo aprobado. Este incumplimiento se debió, según el informe, por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre los cinco titulares del órgano.