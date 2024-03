La familia de la niña Odry Ayleen Arias Díaz, de tan solo siete años, cuya vida le fue arrebatada en un accidente de tránsito en el municipio de Haina, clamó por justicia.



Las declaraciones fueron ofrecidas por la madre de la menor, Oda Díaz, quien pidió ante las autoridades detener al autor de la tragedia, Marcial Vicente Montero.



La señora Díaz dijo que la tragedia golpeó el corazón de su familia, y que deja un vacío imposible de llenar en el seno familiar.



“Mientras el matador sin remordimiento alguno se pasea por las calles del municipio sin pagar por el hecho”, aseguró la madre de la menor.



“Es difícil levantarme y saber que no tengo a mi abejita, como cariñosamente yo le llamaba, simplemente porque esa persona no supo manipular un vehículo teniendo oportunidades para no llevarse a mi hija por delante”, expresó la madre en medio del llanto.



El hecho ocurrió en febrero del año 2023, cuando Odry compartía en el patio de su hogar y el conductor del vehículo, subió a la acera y arrebató la vida de la pequeña.



La madre relató cómo el conductor huyó del lugar, “dejando tras de sí un rastro de devastación y dolor en mi familia, por lo que hoy clamamos por justicia, denunciando la cuestionable benevolencia del sistema judicial con el responsable del trágico accidente”.



Explicó que el tribunal optó por liberar al acusado con una mínima medida cautelar.



“Esta desición lo que ha profundizado aún más es el dolor y la sensación de impunidad que embarga a la familia”, resaltó.



La madre de Odry también busca que se implementen de medidas preventivas para evitar, en el futuro, tragedias similares. Denunció “la peligrosa ubicación de un taller automotriz en las cercanías de una escuela”.