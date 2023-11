Dajabón.- Familiares de dos jóvenes, uno de los cuales fue salvajemente golpeado por supuestos poteas haitianos, desligaron sus vástagos de ser atracadores y que solo uno de los mencionados está involucrado en el incidente, ocurrido la noche del miércoles en La Vigía, en esta provincia fronteriza.

El señor Evangelista Rodríguez, padre de Elisaul, quien resultó con golpes y heridas de consideración al ser atacado por grupos de inmigrantes haitianos que se encontraban refugiados en una casa de La Vigía, dijo que él regresaba de un colmado en una motocicleta cuando se encontró con la turba que lo agredió.

Mientras que José Carlos Cabrera, hermano del mencionado Mello El Peluita, dijo que su hermano no resultó herido porque no estuvo en el incidente y se encuentra sano y salvo en su casa, por lo que pidió una investigación al respecto a fin de no ser molestado por las autoridades.

Sobre la trifulca donde el dominicano resultó herido se aduce que fueron a la casa donde acostumbran a refugiar indocumentados a cambio del pago de fuertes suma de dinero, para luego enviarlos en guagua hacia distintos pueblos del interior del país.

Uno de los residentes de la casa involucrada en el incidente, quien pidió reserva de sus nombres, dijo a este periodista que, en el momento de la pela se escucharon disparos y que algunos de los extranjeros indocumentados también resultaron con golpes y heridas.