Familiares y comunitarios se estremecen por la trágica muerte de Paula Santana Escalante, la joven de 23 años hallada sin vida en una alcantarilla cerca de la Zona Franca de Las Américas, en Santo Domingo Este. Los familiares de la víctima exigen respuestas y transparencia a la empresa donde laboraba, Integer Holdings Corp.

Familiares y amigos de la joven Paula Santana, supuestamente asesinada en una empresa de la zona franca de Las Américas, protestaron en el lugar del hecho, en demanda de justicia.

Paula Santana cumplía labores en horarios nocturnos en la mencionada empresa, de 11:30 de la noche a 6:30 de la mañana. Previamente, denunció acoso por parte de un compañero de trabajo. Su madre, Johanny Escalante, asegura que las autoridades de la compañía no tomaron medidas ante la situación.

La joven, la menor de cuatro hermanos, estuvo desaparecida desde el pasado martes, después de salir de su trabajo sin regresar a casa.

El sepelio de Paula Santana este viernes fue un emotivo momento donde amigos y familiares expresaron su pesar y clamaron por justicia. La comunidad, consternada por lo sucedido, se une en la demanda de explicaciones y la divulgación de las imágenes de las cámaras de seguridad que podrían arrojar luz sobre los eventos que llevaron a la tragedia.

Familiares de Paula Santana denuncian

Los familiares de Paula Santana argumentan que la empresa carece de la seguridad afirmada, ya que no hay evidencia de las cámaras de seguridad, supuestamente porque no están instaladas. Además, señalan que si la joven no abordó el autobús, el personal de la compañía debería haber notificado a la familia.

La madre de la fallecida mencionó a Santo Samuel De Jesús Rosso como el presunto compañero de trabajo que acosaba a Paula. Asimismo, insiste que la joven fallecida denunció el acoso ante Recursos Humanos, pero sus reclamos no se atendieron.

Según Escalante, aconsejó a su hija que renunciara debido a que trabajaba de noche. Pero Paula le explicó que no podía dejar el empleo, ya que con ello costeaba sus estudios y contribuía al sostenimiento del hogar.

Según el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, varias personas están siendo buscadas para ser entrevistadas en relación con la muerte de la joven.