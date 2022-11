Federaciones y asociaciones de comerciantes apoyan medidas del presidente Abinader contra delincuencia

Email it

Santo Domingo.- Diversas Asociaciones y federaciones de comerciantes detallistas del Gran Santo Domingo ofrecieron este martes su apoyo total a las medidas y pronunciamientos del presidente de la República, Luis Abinader, en cuanto a enfrentar la delincuencia con gran decisión.

Martina Ventura, presidenta de Fedemujer; William Lantiagua, presidente de la Asociación de Comerciantes de Santo Domingo Norte, y Milciades Tejeda, presidente de la Federación de Comerciantes de Santo Domingo Oeste, expresaron que las decididas palabras del Presidente Luis Abinader de que el Gobierno y la Policía enfrentarán la delincuencia en cualquier terreno les llena de seguridad y esperanzas de que miles de comerciantes detallistas tengan su integridad física y sus inversiones aseguradas.

Saludaron la firme decisión del gobernante, y se mostraron dispuestos a apoyar estas y cualquier otra medida que lleve tranquilidad al pueblo dominicano y al sector detallista de manera muy especial.

Entre las federaciones y asociaciones que brindaron su apoyo total al gobernante, se encuentran; la Federación de comerciantes de Santo Domingo Oeste, la Federación de comerciantes de la mujer Dominicana (Fedemujer) la Asociación de Comerciantes Detallistas de San Felipe INC. ( ACODEFE) Asociación de Comerciantes Unidos de Santo Domingo Norte, INC. RNC ( ACUSADONO) y la Asociación de Comerciantes y buhoneros de Guaricano Inc.,( ACOBUGU).

También, la Asociación de Comerciantes de la Red de Abasto Social, Inc. (ACORÁS) Asociación de Comerciantes Detallistas de la Hacienda Estrella, y la Asociación de comerciantes detallista de caballona, Asocodeca.

Recientemente el presidente Luis Abinader en un enérgico discurso en el Club San Carlos frente a decenas de comunitarios de barrios del Distrito Nacional, llamó a los delincuentes a entregarse o serán enfrentados drásticamente por la Policía Nacional y el Gobierno. «Los que tienen otra decisión de alterar la paz y la seguridad serán enfrentados en cualquier terreno», enfatizó.

A esto se agrega la promulgación este viernes 18 de noviembre, por parte del presidente Abinader, de la Ley 361-22 que permitirá al Ministerio Público perseguir de oficio el robo sin violencia y sin armas, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia o querella por parte de la víctima.

Con esta modificación, el indicado delito deja de ser un hecho punible de acción pública a instancia privada, y pasa a ser simplemente de acción pública.