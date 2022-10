Email it

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett), inició los operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, para fiscalizar a conductores de motocicletas.



La iniciativa forma parte del plan de registro que se lleva a cabo a nivel nacional, para cumplir con la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana ‘’Mi País Seguro’’, que procura llevar seguridad ciudadana en todo el país.



Sin embargo, decenas de motoconchistas se quejaron de la jornada y rechazaron la forma en que se llevaron a cabo los operativos.



Aneudo Jiménez se quejó de que a pesar de contar con todos los documentos para conducir, su motor fue confiscado.



‘’Estoy legal, mira mi matrícula y registro, lo tengo todo al día. Se quedaron con mi motor porque no tengo el registro pegado en el casco’’ expresó Jiménez a elCaribe, mientras dos agentes de la Digesett subían su motocicleta al camión.



Asimismo, fue detenido en la avenida Abrahán Lincoln esquina Kennedy, el ciudadano venezolano, Dilson Cedeño, quien se desempeña como delivery en PedidosYa. ‘’Tengo tres niños que mantener, ahora no sé qué voy a hacer sin mi medio de sustento’’ expresó.



El joven reconoció que no contaba con los documentos de la motocicleta y que su placa está perdida cuando fue fizcalizado.

Continuarán los operativos de fiscalización

El director del Intrant, Hugo Beras, llama a los ciudadanos acudir a los centros de registros.

El funcionario explicó que realizan jornadas de fiscalización para que los ciudadanos que no hayan registrado sus motocicletas lo hagan. Beras recordó que hasta el momento se han registrado para fines de regulación unas 657,598 motocicletas y solo 15, 000 habían terminado el proceso.

Actualmente hay un centro disponible para los usuarios que deseen registrar sus motocicletas, en las instalaciones del Intrant, ubicada en la avenida Tiradentes esquina San Cristóbal, en horario de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

El organismo, en conjunto con la Digesett, efectúa estas jornadas de fiscalización a usuarios de motocicletas que no estén debidamente registrados. Los conductores deben tener sus números de registros visibles en el casco protector en cumplimiento a la Ley 63-17.

El viceministro del Ministerio de Interior y Policía, Jesús Feliz, sostuvo que con esta iniciativa busca “salvaguardar vidas, así como la integridad física y bienes materiales de los ciudadanos’’.