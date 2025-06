Mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) se prepara para debatir una resolución presentada por Haití, el exembajador de Estados Unidos ante el organismo, Frank Mora, sostiene que la OEA no tiene la capacidad ni los recursos para actuar con eficacia, y que Estados Unidos, principal responsable hemisférico, ha dejado de liderar.



“La capital Puerto Príncipe está dominada en un 85 % por bandas armadas. Es un Estado fallido. Y si Estados Unidos no lidera, otros países no lo van a hacer”, expresó Mora durante una entrevista con la periodista Katherine Hernández en su programa Siendo Honestos, transmitido por CDN canal 37.



La advertencia llega en un momento clave: Estados Unidos, que aporta el 50 % del presupuesto de la OEA, aún no ha pagado su cuota correspondiente a 2025. Según Mora, esto podría traducirse en despidos masivos y el colapso operativo de la Secretaría General si no se resuelve antes de agosto. “Si la Secretaría sufre, América Latina sufre.”



La Cumbre de las Américas, bajo amenaza política interna



Mora también expresó su preocupación ante la creciente presión política que amenaza con debilitar la Cumbre de las Américas prevista para diciembre de este año en Punta Cana, República Dominicana.

“Ya hay miembros del movimiento del presidente (Trump) diciendo que la Cumbre será un foro para izquierdistas. Es un populismo muy barato”, advirtió el diplomático, quien fue coordinador de la Cumbre durante la administración Biden.



Denunció que se está gestando una campaña interna para socavar la legitimidad del foro antes de su realización. “Si el presidente de Estados Unidos responde a ese discurso —como ha ocurrido antes—, puede hacerle mucho daño a la Cumbre. Y es un espacio clave para que los jefes de Estado definan una agenda común”.



Marco Rubio, la OEA y los límites reales del organismo



Consultado sobre las declaraciones del senador Marco Rubio —quien sugirió que la OEA ha perdido su utilidad frente al caso haitiano—, Mora fue enfático: “La OEA no tiene ni el marco legal, ni los recursos, ni la experiencia para desplegar operaciones de paz. Puede entrar postconflicto. Pero pensar que la OEA es una fuerza militar es ignorar su historia”.



Recordó que en 1965, en República Dominicana, la OEA no intervino de manera autónoma: “Primero intervinieron las tropas estadounidenses, y luego la OEA legitimó esa acción con un voto”.



Además, denunció una fatiga internacional sobre Haití: “Llevamos involucrados desde los años 90. Pero ahora no hay voluntad para invertir capital político, económico o militar. Y eso genera parálisis.”



Venezuela, Chevron y una política sin dirección



En relación con la situación de Venezuela, Mora no ocultó su desacuerdo con la decisión de liberar al empresario Alex Saab. “Fue un error. Uno de los pocos errores estratégicos del presidente Biden”. Reconoció que el objetivo de flexibilizar sanciones económicas era viabilizar elecciones, y aunque se lograron, no bastó para desmontar a la dictadura”.



También explicó que las licencias a Chevron y otras medidas de alivio han sido utilizadas como moneda de cambio en el Congreso de EE.UU.: “Tres congresistas del sur de Florida dijeron que no votarían el presupuesto si no se revocaba la licencia. El presidente cedió. Pero mañana eso puede cambiar. No hay una visión clara”.



El retroceso del liderazgo de EE.UU. y la narrativa antiayuda



Mora trazó un panorama preocupante de retiro progresivo de EE.UU. de América Latina, que ha sido aprovechado por China para llenar vacíos. A eso se suma la erosión de programas como USAID, alimentada por lo que definió como una narrativa infundada.



“Se dice que USAID gasta en tonterías, pero eso es falso. Todo lo que se financia pasa por auditorías rigurosas. Lo que pasa es que no hemos explicado bien su impacto, y hemos cedido ese espacio mediático.” Según reportes que citó, los recortes en cooperación internacional ya han tenido consecuencias graves: “La eliminación de fondos de USAID ha resultado en más de 300 mil muertes a nivel mundial.”

En defensa del multilateralismo

Pese al tono crítico, el diplomático defendió firmemente el papel de las organizaciones multilaterales. “No me puedo imaginar un mundo sin la OEA, sin la ONU, sin la OTAN. Hay que reformarlas, sí. Pero abandonarlas sería un error estratégico”. Sobre Haití, concluyó con una reflexión: “Lo que se requiere no es solo despliegue de tropas. Se necesita una estrategia política, económica y de seguridad integral. Y sin voluntad de los Estados miembros —especialmente de EE.UU. nada de eso será posible