Email it

Santo Domingo. – El Frente Cívico y Social calificó como irreal y focalizado en la reelección el discurso de presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional, en ocasión del 179 aniversario de la Independencia Nacional.

“Esto no fue más que un discurso irrealista que ha resultado repulsivo para la población. Una ciudadanía que está pasando hambre, inseguridad, dolor y miseria y a quien este gobierno no le ha sabido dar respuestas, ya que su prioridad no es resolver los problemas fundamentales de la sociedad”, sostuvo Isaías Ramos, presidente del organismo.

Isaías Ramos dijo que la alocución del mandatario se concentró en dejar claras sus intenciones de optar por un nuevo cuatrienio presidencial, más no en tocar temas esenciales y vitales para el desarrollo del país.

“Abinader se limitó a un discurso relecionista basado en estadísticas que no concuerdan con la realidad que vive el pueblo dominicano, pero además obvió temas en que la ciudadanía necesitaba una explicación, como lo fue el proyecto sometido recientemente sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes”, dijo.

El presidente del FCS, lamento que el mandatario haya mostrado poca empatía con la ciudadanía al ofrecer su discurso de rendición de cuentas de este lunes.