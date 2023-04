Email it

Participación Ciudadana ha advertido que vigilará el uso de los recursos públicos y la publicidad para favorecer al partido de gobierno en la campaña electoral de 2024.



Los movimientos de apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader han empezado a aparecer. Al menos cuatro dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) apadrinan plataformas de apoyo para la candidatura de Abinader.



Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, juramentó el pasado año el Movimiento de Integración Social (MIS). En tanto, Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, juramentó el movimiento de universitarios en apoyo al movimiento Abinader4+ y Carolina Mejía y el ministro de Agricultura, Límber Cruz, tienen en la calle a “Más Cambio”. El presidente de ese proyecto de respaldo a la repostulación es Freddy Fernández.



En tanto, Aníbal Díaz Belliard, encargado operativo de la Presidencia, presentó la agrupación Movimiento de Integración Nacional (MIN).



Según informó la directiva nacional cuenta con más de mil 300 miembros. Al juramentar a mil 600 nuevos integrantes, el presidente del movimiento afirmó: “Gracias al apoyo de sus integrantes, el MIN ha logrado posicionarse en la sociedad sin tener que pedirle un centavo a nadie”.



Aunque no es un movimiento político, el presidente de País Posible y gerente general de Edesur, Milton Morrison, ha anunciado el apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader. En tanto, desde la municipalidad, Pedro Richardson tiene el movimiento “poder municipal al servicio de la gente”.



El ministro de Educación Superior y exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), García Fermín, repite el siguiente mensaje en sus actividades en apoyo a la reelección del presidente Abinader: “Estamos siendo partícipes de la historia de un cambio que va a significar un antes y un después para nuestro país, en estos dos años y medio, son más que notorios los avances, sin embargo, nos quedan más, para cuando termine la gestión de gobierno de Luis Abinader, tendremos un país más grande y próspero”.



El proyecto que apadrina el ministro de Obras Públicas y secretario nacional de Organización del PRM, es presidido por el empresario, abogado y dirigente social y deportivo en el municipio de Santo Domingo Este, Carlos Martínez.



MIS está integrado, además por Edison Mencía, vicepresidente; Eddy Skinner Ozuna, secretario de Organización, y Néstor Liranzo de Asuntos Profesionales. Asimismo, Maritza Peña, secretaria de Actas y Correspondencia; Griselda Martínez, secretaria de Asuntos Comunitarios; Elisabeth Cedeño, encargada de Asuntos Sociales.



También Wilson Díaz, encargado de Cultura; Janoky Paredes, de Comunicaciones; Juan Bautista Liriano, de Deportes; Carlos de la Cruz, encargado de Asuntos Empresariales; Jesús Reyes, encargado de Seguridad; y Delirio Cuevas, de Transporte, entre otros.



¿Quién paga?



Los funcionarios que apadrinan movimientos políticos tendrán que cuidarse de no cruzar la delgada línea que divide las actividades políticas de las funciones públicas y la consecuente afirmación del uso de los recursos del Estado.



El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, mostró preocupación por el financiamiento de los movimientos externos de apoyo a los partidos y a sus candidatos, tanto por la posibilidad de que se usen recursos del Estado como por la posibilidad de que penetre el dinero proveniente del crimen organizado.



“Los movimientos externos tienen que estar sujetos a la regulación, control y fiscalización de la JCE, pero la JCE no descarta hacer uso de nuestra autonomía reglamentaria para ese tema”, dijo en una entrevista especial de Multimedios del Caribe y CDN en la que advirtió sobre la necesidad de que la ley regule el dinero que reciben los movimientos externos.

Movimientos se adelantan a precampaña

Los movimientos de apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader arrancaron antes del inicio oficial de la precampaña electoral pautada para el primer domingo de julio, según lo establecido en la ley 33/18 de Partidos Políticos. Hasta el momento, el presidente Abinader no ha dicho oficialmente si va por la reelección. El PRM aprobó primarias cerradas para la elección de la candidatura presidencial y ya han oficializado sus aspiraciones Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara. En los eventos públicos a los que asiste Abinader las consignas reeleccionistas están siempre presentes. El mandatario desarrolla una intensa agenda de actividades y visitas provinciales los fines de semana que son interpretadas como parte del activismo para la repostulación.