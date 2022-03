La Fundación AES Dominicana y The Trust for the Americas, entidad afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), desarrollan el proyecto “Potenciando el Emprendimiento Innovador”, financiando los proyectos de 150 emprendedores en los sectores de Boca Chica, La Caleta y Los Mina.

La iniciativa dará oportunidad a 50 participantes, de cada zona, que necesiten fortalecer su estructura comercial o que tengan definido un nuevo modelo de emprendimiento.

El Proyecto, que ya cuenta con la suscripción de 194 personas, realizará capacitaciones a través de una plataforma virtual, con nueve módulos sobre el modelo de negocio Canvas, herramientas digitales y empresariales que dan soporte en las diferentes áreas administrativas para el desarrollo de un proyecto comercial.

Con la culminación de las capacitaciones, se seleccionarán los emprendedores que hayan cumplido todos los requerimientos de los talleres con un alto desempeño.

En una segunda etapa se realizará el concurso, donde los emprendedores podrán obtener fondos que les servirán de base para desarrollar su proyecto, además de 3 meses de mentoría en aceleración empresarial.

Los emprendimientos estarán supervisados y serán evaluados por un jurado de expertos conformado por representantes de Fundación AES, Trust For The Americas y autoridades de las alcaldías, el concejo de regidores y juntas de vecinos.

“Para la Fundación AES Dominicana es un compromiso asumir parte del desarrollo social de esta zona que cuenta con gran potencial para el desarrollo productivo. Se que con esta iniciativa, serán más los pobladores que se animen a encaminar su futuro de forma digna”, expresó Edwin de los Santos, presidente de Fundación AES Dominicana.

En una primera versión, realizada en el 2018, se beneficiaron 152 emprendedores de las comunidades Los Conucos, Bancos de Arena, La Malena y Boca Chica, quienes han mantenido proyectos exitosos de negocios.

Sobre la Fundación AES Dominicana.

La Fundación AES dominicana es una organización que trabaja por la salud de la Tierra y por el bienestar de sus habitantes, especialmente a favor de las familias que viven en las comunidades donde se encuentran los activos de generación de electricidad del Grupo AES Dominicana. Nos enfocamos en atender las necesidades medioambientales, educativas y de salud como áreas prioritarias en las comunidades vecinas de nuestras plantas y en responder a las necesidades nacionales en situaciones de emergencia y desastres naturales.

La Fundación no se limita a atender la satisfacción de necesidades materiales de sus vecinos, sino que también extiende su trabajo para alimentar el alma, a través del arte y la cultura con el apoyo a la economía naranja que impulsa la República Dominicana para formar mejores talentos. En ese sentido, somos un principal auspiciador del Museo Infantil Trampolín, en la hermosa Ciudad Colonial de Santo Domingo desde el año 2008; respaldamos a los jóvenes cineastas dominicanos, a través del financiamiento de sus primeras producciones cinematográficas; también a los artistas plásticos emergentes con proyectos editoriales de promoción del arte dominicano, y a los talentos musicales jóvenes de nuestros barrios, para quienes cubrimos becas de estudio en la mundialmente famosa escuela de música Berklee College of Music, en la ciudad de Boston, Estados Unidos en alianza con el Conservatorio Nacional de Música.

Para la Fundación AES Dominicana reviste una enorme importancia poder traer alegría al mundo, como eco de uno de los valores humanos más arraigados en el ADN corporativo del Grupo AES Dominicana, donde trabajamos con regocijo y disfrutamos lo que hacemos.

Sobre AES Corporation:

Es una compañía de energía global Fortune 200. Proporciona energía asequible y sostenible a 15 países a través de una diversa cartera de negocios de distribución, así como instalaciones de generación térmica y renovable.

Sobre The Trust for the Americas:

The Trust for the Americas es una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Establecida en 1997 para promover alianzas público-privadas, The Trust ha implementado proyectos en 24 países y ha trabajado con más de 1,000 organizaciones en la región. Nuestras iniciativas buscan promover oportunidades educativas y económicas, así como la responsabilidad y transparencia del gobierno.

Nuestra alianza única con la OEA nos permite tener acceso a los tomadores de decisiones dentro de la región. Esta asociación fundamental es la base a través de la cual creamos redes sólidas en todos los estados miembros y el sector privado. A través del desarrollo de nuestra región, The Trust continúa contribuyendo a superar los desafíos a través de alianzas estratégicas que promueven la cooperación para resultados sostenibles.