Gabinete de Política Social y sus instituciones entregarán tarjetas Bono Navideño

Santo Domingo. El Gabinete de Política Social a través del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) tendrán a su cargo la entrega de más de medio millón de las tarjetas Bono Navideño que dará el Gobierno dominicano en sustitución de las cajas navideñas que tradicionalmente entregaba, y en procura de evitar el cúmulo de personas que cada año se generaba en diferentes puntos en busca de este beneficio.

Así lo explicó durante la presentación del Bono en el Palacio de la Presidencia, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, quien aseguró que este beneficio llegará realmente a quienes más necesitan, “pues se ha hecho una triangulación para que lo reciban los dominicanos de menos ingresos y que requieren de la mano amiga del Gobierno para tener en su mesa los artículos que tradicionalmente usan para su celebración navideña, que este año esperamos sea de manera segura y en casa”, puntualizó.

Como medida de seguridad la tarjeta no tiene banda magnética, para evitar que la información pueda ser copiada y duplicada en otro plástico, aunque sí tiene chip con el que podrá ser usada en datafonos con y sin contacto.

Estas tarjetas prepago, a diferencia de las de crédito o débito, ya incluyen un monto de dinero determinado, en este caso 1,500 pesos, asignados a cada una de ellas por el Gobierno. Las tarjetas prepago no están relacionadas a una cuenta bancaria o a una cuenta de crédito, por lo que no se genera deuda y su utilización dura hasta que se agota el saldo. En este caso no son recargables.

La Bono podrá activarse llamando de forma gratuita al número 809-920-2004, y el beneficiario deberá proveer su número de cédula y el de la tarjeta. Cada persona podrá activar solo una tarjeta con su número de identidad y electoral, y a partir de ese momento tendrá hasta el 28 de febrero de 2021 para consumir los 1,500 pesos.

La tarjeta no acepta transacciones por internet ni por teléfono, es decir que, para poder consumir, el beneficiario debe estar presente con la tarjeta, que podrá usar en unos 7 mil establecimientos, entre almacenes, supermercados y colmados de todo el país.

Este beneficio del Gobierno estará destinado a personas que no reciban ningún beneficio del Estado, por lo que no podrán activar la tarjeta empleados del Gobierno, beneficiarios de los programas sociales, ni quienes estén en los programas temporales Quédate en Casa, FASE o Pa´ti.

Además de la entrega que hará el Gabinete de Política Social a través de Prosoli y Adess, una parte de Bono Navideño será entregado por el Plan Social, las gobernaciones, los ayuntamientos, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

Tecnología chip

Las tarjetas de tecnología chip de Mastercard tienen el mismo aspecto que una tarjeta tradicional, pero en vez de deslizar la tarjeta por el terminal, debe introducirse en él para completar la transacción. El chip contiene información encriptada que la hace imposible copiar o falsificar, aportando la seguridad que no brindaban las tarjetas con banda magnética.

La tecnología sin contacto que incorporan permite a los tarjetahabientes poder realizar compras sin entregar la tarjeta ni tocar el terminal, convirtiendo la experiencia de compra en algo fácil, seguro y rápido. Los pagos sin contacto son hasta 10 veces más rápidos que otros métodos de pago, además son ideales para transacciones de bajas cantidades y ofrecen una mayor velocidad de pago para reducir considerablemente el tiempo de espera en las filas.