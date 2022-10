Haití. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dijo que Haití vive la situación más difícil en toda la historia, llevando al gobierno haitiano a una condición de supervivencia, pero en territorio dominicano no habrá campos de refugiados.



Negó rotundamente que exista algún tipo de compromiso de la República Dominicana para aceptar campos de refugiados en varias provincias fronterizas y atribuyó esa versión a la existencia de un estudio de la administración anterior que carece de fuerza legal.



“Eso es falso de toda falsedad”, reaccionó Álvarez cuando Pablo McKinney, en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, le preguntó si el país tenía el compromiso de aceptar refugiados en caso de una agravación de la situación haitiana.



Expresó que tanto el presidente Luis Abinader como él han advertido reiteradamente que en República Dominicana no se aceptarán campos de refugiados y recordó que esa fue una de las razones por las que el país no firmó la Declaración de Los Ángeles, de la Cumbre de las Américas, porque había un compromiso sobre migración y refugio que propuso Estados Unidos y “no queríamos que se fuera a malinterpretar”.



Álvarez reveló que Estados Unidos “nos cuestionó” por qué no se firmaba la declaración y al secretario (Antony) Blinken “yo le expliqué”.



RD no tiene la posiblidad de resolver



El jefe de la diplomacia afirmó que tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, se deterioró una relación bilateral que tenía objetivos claros, incluida la construcción de la verja fronteriza que era apoyada por el mandatario haitiano para controlar el contrabando.



En cuanto a la solución a los problemas de Haití, Álvarez dijo que República Dominicana no tiene la intención ni la posibilidad de resolver el caos haitiano, por lo que los planes son proteger la frontera y reclamar a las élites haitianas que “tienen que decidir de una vez por todas que siguiendo este derrotero, estando en el precipicio, van a dar un paso más adelante”.



Deploró que la comunidad internacional esté actuando tan lentamente frente a la situación de Haití y “esperamos que rápidamente intervengan en Haití para ayudar a la Policía haitiana a resolver la crisis que han generado las pandillas”, indicó.



Respecto a la contratación desproporcionada de mano de obra haitiana ilegal, Alvarez dijo que es un problema que tiene décadas “y tenemos dos años en el Gobierno”, por lo que no hay una solución a corto plazo.

RD será sede de la Cumbre de Américas

El ministro de Exteriores informó que el país será la sede de la X Cumbre de las Américas, en 2025, y será la primera vez que un presidente de Estados Unidos, en funciones, visite la República Dominicana. Dijo que en la Cancillería se ha dedicado a “eliminar todas las botellas que había”, profesionalizar y dignificar el servicio exterior mediante el “entrenamiento asiduo, constante de los funcionarios a través de la Escuela Diplomática”.