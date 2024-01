Tras la conclusión del contrato de José Villa del Castillo, el presidente Luis Abinader designó a Luis Ernesto García Hernández como el nuevo comisionado ejecutivo para Reforma Policial, quien comenzará a trabajar en lo que el Gobierno ha denominado la segunda etapa de transformación del cuerpo del orden dominicano.



El nombramiento de García Hernández, de nacionalidad colombiana, quedó establecido mediante el decreto 52-24, en el que se establece que, entre sus funciones figura la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional.



Con una amplia experiencia en reforma policial y gerencia en esa materia, Luis Ernesto García Hernández es consultor internacional en gestión pública de seguridad y convivencia ciudadana. En el ámbito de reforma y modernización policial, se ha desarrollado, especialmente, en rediseño de sistemas de carrera, disciplina y modelos de educación, así como de entrenamiento policial bajo estándares profesionales.

García Hernández es egresado de Derecho de la Universidad la Gran Colombia con especialidad en Administración Policial de la Facultad de Administración Policial de la Policía Nacional de Colombia. Además, cuenta con estudios profesionales en Criminalística Facultad de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia.



Ejercicio profesional en área policial



Luis Ernesto García Hernández fue gerente del Proceso de Transformación de la Policía Nacional de Colombia entre el 2021 y el 2022 y desde esa posición lideró el diseño de los ajustes organizacionales y la relación técnica y política con el Congreso de la República para la sanción y promulgación de las leyes 2179 de 2021 (Carrera y profesionalización) y la 2196 de 2022 (Estatuto Disciplinario Policial), las cuales incorporaron ajustes organizacionales para mejorar integralmente el servicio de Policía en Colombia.



En agosto de 2022, estuvo al mando de la implementación de la modernización del nuevo sistema de carrera, profesionalización y nuevo estatuto disciplinario con enfoque basado en Derechos Humanos. Durante el proceso de modernización fue el encargado del relacionamiento internacional para incorporar buenas prácticas y estándares de organismos internacionales aplicados en 24 países.De enero de 2021 a agosto de 2022, fue director de planificación en la Policía Nacional de Colombia.



Antes estuvo, específicamente de enero de 2020 a enero de 2021, como comandante en la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en Colombia y entre sus funciones estaba la dirección operativa del servicio de policía; la prevención y control de delitos; el relacionamiento con autoridades político-administrativas para el mejoramiento de la seguridad ciudadana y el desarrollo de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana.



Durante once meses, de febrero de 2020 a diciembre de 2020, comandó, también la Región de Policía No. 5 en Norte de Santander, Colombia, con funciones como direccionamiento del servicio de policía en los Departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca y Magdalena Medio. De igual forma, tenía a cargo la prevención y control de delitos; la articulación para el desarrollo de los planes de seguridad y convivencia; el seguimiento y medición de los indicadores de seguridad ciudadana y la gestión de proyectos relacionados con el servicio de policía. Entre enero de 2019 a enero de 2020, fue comandante de la Región de Policía No. 1 en Bogotá, Colombia.

Más de su preparación profesional

Luis Ernesto García Hernández también posee estudios en Gestión Pública por la Universidad de los Andes, Especialización en Seguridad, Investigación Criminal por la Escuela de posgrados de la Policía Nacional de Colombia, Especialización en Derecho Administrativo por la Universidad Sergio Arboleda, Especialización en Planeación Educativa por la Pontificia Universidad Javeriana. Asimismo tiene estudios especializados en Programa Alto Gobierno por la Universidad de los Andes, International Economic and Political Forum por The London School Of Economics, Inteligencia Prospectiva Contra el Crimen Transicional de la Oficina De Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, Curso de Policía Judicial por la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Manejo de Recursos de Inteligencia Humana Oficina Federal de Investigación es el Servicio de Seguridad y de Inteligencia Nacional de Estados Unidos – FBI. Igualmente, tiene especialización en Curso Estratégico de Seguridad Pública por la Escuela de Posgrados Policía Nacional de Colombia, Análisis Estratégicos de Alertas Temprana por Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial.