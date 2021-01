Gasolinas suben hasta RD$3.50 por galón; Gobierno asumirá el alza del GLP

Santo Domingo. El Ministerio de Industria y Comercio informó este viernes que para la semana del 23 al 29 de enero, los combustibles en la República Dominicana tendrán variaciones excepto el Gas Licuado de Petróleo (GLP), el cual el gobierno asumirá el 100% del alza y congela su precio.

En lo que respecta a la gasolina regular se venderá a 213.10 y la premium a 226.60 pesos, incrementando 3.20 y 3.50 por galón, respectivamente. Mientras que el galón de Gasoil Regular se venderá a 170.80 y el del óptimo a 184.70 aumentando 1.60 y 2.60 respectivamente. El Gas Licuado de Petróleo mantiene su precio de 128.10 por galón, igual que el gas natural que sigue vendiéndose a 28.97 el metro cúbico.

El viceministro de Comercio Interno de Industria y Comercio, Ramón Pérez Fermín, indicó que el gobierno asumirá el 100% del aumento que correspondía al GLP para que en la siguiente semana los dominicanos no paguen un precio mayor al que actualmente se ha establecido. "No serán los cambios que el mercado quería imponer, porque nueva vez, el Gobierno ha asumido parte del costo de las alzas", aseguró.

De acuerdo al comunicado de esta entidad, la reducción de los inventarios de los combustibles en Estados Unidos, la menor producción de crudo en Arabia Saudita, y el aumento de consumo a nivel mundial, mantiene los precios de los combustibles al alza.

Contexto global

Para los productores de petróleo los precios están en su mejor momento, presentando mejoras casi pre-pandémicas y alcanzando máximos que no se vieron durante mucho tiempo en 2020. Sin embargo, se entiende que no hay que desestimar dos elementos claves que pueden mover la balanza energética este año de forma inesperada. Una, que la demanda de crudo y el precio no están correlacionados; la otra, el nuevo mandato en EE.UU. estará enfocado en otro tipo de energías.

Para la semana del 23 al 29 de enero, 2021, el Ministerio de Industria, comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$226.60 por galón sube RD$3.50 por galón.

Gasolina Regular se venderá a RD$213.10 por galón sube RD$3.20 por galón.

Gasoil Regular se venderá a RD$170.80 por galón sube RD$1.60 por galón.

Gasoil Óptimo se venderá a RD$184.70 por galón sube RD$2.60 por galón.

Avtur se venderá a RD$132.10 por galón sube RD$2.30 por galón.

Kerosene se venderá a RD$157.60 por galón sube RD$2.40 por galón.

Fuel Oíl #6 se venderá a RD$116.70 por galón sube RD$1.40 por galón.

Fuel Oíl 1%S se venderá a RD$130.90 por galón sube RD$2.00 por galón.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a RD$128.10/gl: mantiene su precio.

Gas Natural RD$28.97 por metro cúbico, mantiene su precio.

La tasa de cambio promediada es de RD$58.28 según sondeo realizado por el Banco Central.