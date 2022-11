Email it

El Gobierno anunció ayer que ayudará con hasta 100 mil pesos a los propietarios de los vehículos afectados por las inundaciones ocasionadas por las lluvias el pasado 4 del presente mes.



El anuncio fue hecho por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la superintendente de Seguros, Josefa Castillo y Hugo Beras, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant).



Paliza, Castillo y Beras, anunciaron un programa de ayuda por instrucciones del señor presidente Luis Abinader, para los propietarios de vehículos con seguros de ley y los denominados full que no tienen cobertura contra inundaciones, la cual será hasta 100 mil pesos, lo que depende de la evaluación de los daños.



En una rueda de prensa celebrada en la Superintendencia de Seguros, la titular reveló que fue instruida para buscar un mecanismo que vaya en auxilio de los propietarios de vehículos de motor que sufrieron pérdidas y averías en las inundaciones acaecidas en el Distrito Nacional y zonas aledañas, el pasado viernes 04 de noviembre del 2022.



Josefa Castillo dijo que en vista de que muchos de esos propietarios asegurados no tienen poder adquisitivo para poseer un seguro full a todo riesgo, incluyendo los comprensivos: “Anunciamos al país, que por disposición del Gobierno se crea el programa de Compensación y Asistencia a Propietarios de Vehículos Asegurados, afectados por inundación en el Distrito Nacional y zonas aledañas”.



Este programa consiste en dar asistencia para resarcir daños y/o pérdidas ocasionadas a vehículos de motor debido a la inundación, a las personas que sólo tuvieran contratadas pólizas de seguro obligatorio (seguro de ley).



Asimismo, incluye a los asegurados con cobertura de daños propios (seguros full) que no incluyeran riesgos comprensivos (daños por fenómenos de la naturaleza).